Affaire Sonko : Un collectif de femmes prend la défense d’Adji Sarr

Le Collectif pour la Promotion et la Protection des Droits des Femmes et des Filles dénoncent un parti-pris flagrant dans les charges qui pèsent sur le présumé auteur. Selon le collectif, la parole de la plaignante doit être écoutée et entendue quel que soit le métier qu’elle exerce.

« Notre Position c’est de faire en sorte que la présumée victime ne soit pas lynchée ou intimidée, vu la position politique ou le statut social du présumé accusé Ousmane Sonko. Nous ne sommes pas là pour dire qu’il est coupable ou innocent. Mais nous voulons juste surveiller ce que les gens disent par rapport à ça, et que les deux protagonistes puissent jouir de leurs droits en toute équité et égalité. Aujourd’hui il y a beaucoup de personnes qui soutiennent Sonko. C’est tout à fait normal vu son statut politique. Mais si on analyse le statut de la fille, c’est une masseuse. Et la perception que nous avons de ces salons de beauté et de ces filles. Nous les considérons comme des filles de joie, alors qu’il y en a certaines qui font leur travail tout simplement. Donc elle mérite qu’on lui accorde le bénéfice du doute. Dans cette affaire-là, il ne faudrait en aucun cas que le statut de Ousmane Sonko prenne le dessus sur les droits fondamentaux de Adji Sarr », a déclaré, Maimouna Astou Yade sur la Rfm.