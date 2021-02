Affaire Sonko…Le Réseau Siggil Jigéen fait des précisions sur un communiqué confus

Communiqué du Réseau Siggil Jigéen

Un article portant sur un communiqué signé par un supposé Collectif pour la Promotion et la Protection des droits des femmes, a été diffusé ce jour à travers la presse en ligne.

Les organisations membres de ce Collectif n’ont pas été citées ce qui peut créer une confusion dans l’esprit des citoyennes et citoyens.

Le Réseau Siggil Jigéen qui mène un combat d’avant-garde pour les droits des femmes et qui s’est beaucoup investi pour la criminalisation du viol n’a jamais été informé de l’existence de ce Collectif et ne l’a jamais rencontré sur le terrain.

Le Réseau Siggil Jigéen tient donc à informer l’opinion publique nationale que ses 18 organisations membres ne sont en aucun cas concernées de près ou de loin par ce communiqué qui n’engage que ses auteurs.

Le Réseau Siggil Jigéen invite les personnes impliquées dans le combat partisan à respecter l’image de la société civile acquise de haute lutte par 03 générations de femmes et d’hommes patriotes et citoyen-ne-s, engagés pour la dignité et la justice au service du peuple sénégalais.

Le Réseau Siggil Jigéen appelle toutes les organisations de la société civile à continuer le combat pour la défense de l’intégrité physique et morale de toutes les femmes à chaque fois que des faits avérés l’exigent mais dans le respect des principes et valeurs partagées de la nation sénégalaise pour un pluralisme respectueux des différences et une forte démocratie.

La Présidente Mme Safietou DIOP