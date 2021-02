Affaire Sonko…Me Diaraf Sow détruit les convictions colorées de Daouda Mine

POUR TON INTIME CONVICTION COLORÉE !

La malhonnêteté commence lorsque l’on fait semblant d’être neutre alors qu’on est partisan jusqu’aux ongles.

Ceux qui vous suivent crèvent sûrement de déception et auraient beaucoup préféré être servi de balivernes que de lire vos arguments aussi secs et infondés qui justifient votre position.

Votre intime conviction, en tant que journaliste, vous a-t-il permis de confronter les déclarations du sieur Ousmane Sonko au cours de sa conférence de presse de justification avec celles contenues dans les soit distants procès-verbaux afin relever les contradictions avant de prendre position ?

Votre intime conviction vous a-t-elle permis de constater la fausseté des douloureuses explications d’Ousmane Sonko au cours de cet exercice délicat comparées aux réalités des procès-verbaux ?

Comment pouvez-vous pour un soi-disant intellectuel tirer des conclusions jusqu’à donner un verdict de non-lieu par une simple définition du viol, que vous êtes très loin de comprendre la technicité, la profondeur et la complexité Juridique du concept ?

Votre honnêteté intellectuelle ne peut-elle pas vous permettre de commencer directement là où vous avez terminé en prenant directement position comme certains de vos pairs comme Pape Ale Niang qui ont délibérément choisi d’être partisans jusqu’à la moelle épinière sans pour autant tenter d’insulter notre intelligence à nous autres intellectuels ?

En bref pourquoi ne pas plaider directement pour le refus du vote de l’immunité parlementaire du sieur Ousmane Sonko avec courage et dignité ? C’est votre droit, non ?

Votre connaissance de notions primaires en droit pénal vous permet-elle de savoir que même s’il y’a un consentement de la victime, il doit être libre, émanant d’une personne capable de comprendre la portée de son acte et antérieure à la réalisation de l’infraction ?

Que le délit de viol est consommé dès le premier jour, même si cela date des années, mis à part le délai de prescription de l’action publique en matière criminelle, si il est constaté qu’il y’a eu pénétration sexuelle par violence, contrainte, surprise ou menaces conformément à l’article 320 du Code pénal sénégalais ?

Votre intime conviction ne vous permet-elle pas de savoir que la victime a au moins le droit d’ester en justice et que c’est aux robes noires de dire droit au lieu de tenter de faire obstruction à l’action judiciaire par la manipulation ?

Votre intime conviction vous a-t-elle permis de savoir qu’une affaire où un député chef de parti qui se fait accuser de viol répétitif par une gamine née en 2020 à qui il offre régulièrement son corps pour des sciences de plaisir, pour un salon de massage clandestin qui n’est pas sensé être fonctionnel en période de couvre-feu est une simple affaire privée que certains tentent coûte que coûte à politiser ?

Votre intime conviction vous a-t-elle permis de comprendre les raisons qui justifient ces mensonges d’Ousmane Sonko que je vais citer :

1) Faux prétexte d’un mal de dos

2) Invention d’un imam fantôme qui lui conseillerait d’aller se faire masser

3) Surfacturation exagérées du prix d’une séance de massage chez les professionnels à plus de 200.000 F démenti par l’Association des kinésithérapeutes qui fixent le prix d’une séance à 20.000 F au maximum.

4) Victimisation ( je suis un opposant, j’ai pas d’argent) alors qu’en réalité les frais médicaux des députés sont pris en charge à 80% par le parlement et que lui-même se vantait dans une émission d’être 30 fois mieux payer maintenant que le fonctionnaire des impôts qu’il était ? Trouvez l’erreur !

5) Le mensonge sur l’agrément qui n’existe pas

6) Le mensonge sur le nombre d’employés (7 ou 6 il a déclaré) alors qu’il n’y en a qu’une ou deux !

7) Le mensonge qu’il n’a jamais été seul avec la petite fille..dementi par l’autre masseuse qui lui aurait prêté une serviette après une absence prolongée….

Avez vous essayé de comprendre, pour votre intime conviction, les raisons qui fondent toutes ces contre-vérités agréablement servies aux Sénégalais par le sieur Sonko ?

Pour finir, je vous dirai honnêtement que j’ai de sérieux doutes sur l’honnêteté de votre intime conviction; c’est pourquoi cher ami, je vous demanderais d’arrêter cette manipulation infeste de l’opinion et de laisser la justice faire son travail.

Effectivement, rien n’est plus beau que d’être blanchi par la justice après un bon procès. Et c’est Ousmane Sonko qui a le plus intérêt à ce que les choses soient claires, en tant qu’homme politique qui a des ambitions pour ce pays, s’il n’a évidemment rien à se reprocher…..dans son intime conviction !

Me Diaraf Sow Sg national parti ADAE/J et Coordonnateur de la coalition Joowléene ( BBY)