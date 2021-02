Patricia Mariame Ngandoul arrêtée…Son époux traité de lâche

Devant le péril, j’aurai préféré périr en essayant de sauver ma femme plutôt que d’être un lâche : Patricia, « mougneul » !!!…Par Sadio Cissé

Depuis l’affaire dite de la sextape entre le puritain honorable député Ousmane Sonko et Adji Raby Sarr, jeune « sweet and beauty » masseuse forniqueuse ou jeune menteuse et manipulatrice comme « Abdallah Ibn Ubay (accusateur de Aïcha, mère des croyants), on assiste à plusieurs dommages collatéraux.

Parmi ses victimes par ricochet, le cas de Mme Patricia Mariame Ngandoul Diop retient le plus mon attention et même mon indignation. Avant de continuer au sujet de Patricia, j’aimerais dire un mot à l’endroit de l’honorable député Ousmane Sonko, en paraphrasant le prophète Mouhammad (psl) :

« Ô Ousmane Sonko, il est parvenu aux Sénégalais une histoire d’adultère (sur fond de viol pour cause de vice du consentement par la crainte de la perte d’un emploi (pression morale)) à votre compte. Si vous êtes innocent, Allah vous innocentera ; si vous avais commis quelque faute, demandez pardon à Allah et repentez-toi, car quand le serviteur reconnaît ses péchés et se repent, Allah accepte son repentir ». Vous pouvez aussi faire comme notre mère Aïcha qui a médité sur le cas du prophète Joseph lui aussi injustement accusé d’adultère. Faire preuve de belle patience et appeler Allah au secours contre ce pour quoi on vous accuse.

Revenant à la situation de Patricia, j’informe que je ne connais pas cette dame, je n’ai jamais été en contact avec elle, je ne savais même pas que le nom patronymique « Ngandoul » existait quelque part dans le monde et plus particulièrement au Sénégal. J’ai simplement beaucoup lu et écouté ce qui se dit ici et là à propos de cette dame que presque tout le monde décrit comme discrète, sérieuse, réservée qui n’a de centres d’intérêts que sa famille, son boulot et sa religion et qui serait d’une pureté d’âme presque naïve.

La voilà tout d’un coup embastillée, jetée en prison et projetée devant la scène publique pour un délit dont beaucoup semblent croire qu’elle n’est qu’une victime par imprudence ou par naïveté. En effet, pour, les besoins de son travail, elle a acheté une puce téléphonique, qu’elle n’utilise pas et qu’elle a mise à la disposition d’une tierce personne et que cette puce aurait servi à envoyer des menaces de mort et des immondices à d’honorables citoyens. De tout cela, Patricia semble complètement innocente et même pas au courant. C’est ce délit qui lui vaut de croupir en prison dans le cadre d’une enquête. Donc, l’affaire Patricia « Ngandna », ne dites pas que « Ngandoul » !!!

On apprend aussi que Patricia est épouse, et on s’imagine tout naturellement que ce gentleman ; tel un chevalier blanc, ira au front pour défendre l’honneur et la dignité de sa femme en essayant de la tirer d’affaire et ceci même aux risques de sa vie. « Sauver ou périr », « On nous tue, mais on ne nous déshonore pas » disent les patriotes de l’armée sénégalaise.

Malheureusement, le polémiste Yakham Mbaye, DG du journal « le soleil » nous apprend que Patricia ne pourra pas compter sur son chevalier blanc qui comme un lâche a préféré se terrer dans un trou de rat, désertant ainsi le champ de bataille, abandonnant sa femme à la merci de ses geôliers pour ainsi dire. Aime-t-il peut-être pour le meilleur mais pas pour le pire. Faux dévot, libertin, jouissif, manipulateur, lâche… sont désormais des qualificatifs qui reviennent souvent comme en leitmotiv quand on parle de la haute nomenclature des « patriotes ».

Patricia, j’apprends aussi par une publication de ton amie, ta sœur, la journaliste Houreye Thiam, que tu es une musulmane croyante et dévouée. A ce titre, je te suggère d’avoir comme armure l’endurance dans la patience en plaçant toute ta confiance en Allah qui t’a éprouvée pour, peut-être, mesurer ton degré de croyance donc de foi. En effet, dans le deuxième verset de la sourate 29 « Al-Ankabut » (l’araignée), Allah dit : « Est-ce que les gens pensent qu’on les laissera dire : « Nous croyons ! » sans les éprouver ? ». Patricia, tu sais bien que rien n’arrête les décrets d’Allah et qu’ils sont un bienfait pour le croyant. Dans un hadith rapporté par Al Boukhari, le prophète Mouhammad (psl) nous informe que quand Allah veut du bien à quelqu’un, Il l’éprouve. Celui qui se résigne aura la satisfaction de son Créateur, mais celui qui s’emporte encourt Sa colère.

Moslim nous rapporte une autre tradition prothétique selon laquelle c’est merveilleux la vie du musulman croyant car tout ce qui lui arrive, lui est favorable. Si c’est un événement heureux pour lui, il rend grâce à Allah et le remercie et c’est bien pour lui. Si c’est un malheur pour lui, il se résigne et c’est un bénéfice pour lui.

S’aidant du Coran et de toutes ces traditions prophétiques, et guidé par des exemples concrets de patience et d’endurance, les savants musulmans recommandent au musulman d’être toujours patient et endurant tout en plaçant sa confiance en Allah de manière exclusive sans rien Lui associer, et espérer ainsi Sa récompense.

Face aux épreuves, le musulman ne doit pas se plaindre, ne doit pas s’emporter, ne doit pas répondre au mal par le mal, mais il le repousse par la bonté parfois même avec un simple sourire ou une bonne invocation pour qu’Allah guide le malfaiteur vers le droit chemin, il excuse et endure conformément à la parole d’Allah « Celui qui est patient et sait pardonner témoigne d’une heureuse maîtrise de lui-même » sourate 42, verset 43 « Ash-Shoûrâ » (La Délibération).

Patricia, ma sœur « mougneul Yallah dina dikk ».

Kaaw Sadio Cissé, le Mollah

Coordonnateur de la fédération « leketbi » de LDR/YEESAL/France et Président du think tank « HEL/MOY NIT ».