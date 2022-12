Affaire Sweet Beauty : Sonko porte plainte contre maitre Gaby So

Nouveau rebondissement dans le dossier Sweet Beauty. D’après le quotidien Yoor Yoor, le leader de Pastef a annoncé des poursuites judiciaires contre maitre Pape Samba So dit Gaby auteur supposé de la plainte d’Adji Sarr contre Ousmane Sonko pour viols. Le maire de Ziguinchor va déposer sa plainte sur la table du procureur de la République contre la robe noire, indique la même source.

En effet, maitre So et sa collègue Dior Diagne cités dans le dossier, sont exemptés de toute audition par le Doyen des juges. L’avocat, maître Pape Samba So est le beau-frère de Mamour Diallo et en même temps, avocat du médecin Alfousseyni Gaye, qui a examiné Adji Sarr.