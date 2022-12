Mairie Ziguinchor : Sonko met 60% du budget sur les investissements

Le budget 2023 de la mairie de Ziguinchor a été voté mardi. Le montant est passé de 3 milliards à 5 milliards de francs CFA. Contrairement à la pratique qui avait cours avec les précédentes équipes municipales, notamment celle dirigée par le maire sortant Abdoulaye Baldé. « 83% du budget étaient destinés au fonctionnement, seuls 16% étaient pour les investissements. Un tel budget ne peut rien servir à la population, clame le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, dans des propos repris par Vox Pop. Les salaires et les dépenses de prestige bouffent le budget. On a renversé la tendance, pour pouvoir construire des écoles, des routes et des espaces publics. 60% pour les investissements et 40% pour le fonctionnement », a affirmé Ousmane Sonko dans les colonnes de Vox Populi.