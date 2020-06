Affaire Yérim Seck : Tahirou Sarr exhorte le Président à limoger le ministre de la justice pour…

« Tahirou Sarr exhorte le Pr Macky Sall à limoger le ministre de la justice pour faciliter l’enquête »

Mr le Président,

Vous avez sûrement information sur l’arrestation et du maintien du Journaliste Cheikh Yérim Seck à la section des recherches. Ses propos concernant les rapports entre le ministre de la Justice et les mafieux libanais du Sénégal sont à éclaircir devant l’opinion. Et pour cela la démission du ministre de la justice est le premier pas vers une gestion impartiale de cette affaire.

Le Maintien de Cheikh Yérim Seck à la gendarmerie serait plus cohérent s’il était accompagné de la Démission pure et simple du Ministre de la Justice, ce par respect aux règles républicaines mais aussi pour faciliter l’Enquête. Ceci afin que cette affaire ne mette pas en danger l’institution et n’affaiblisse la République dans sa plus haute hiérarchie.

Mr le Président, le ministre de la Justice doit démissionner, s’il refuse de le faire vous serez dans l’impératif de le limoger. Son maintien à ce poste est extrêmement dangereux et c’est tout bénéfice pour ceux qui déstabilisent la société par l’Argent. Ce, jusqu’à la preuve du contraire.

Mr le Président, sachez vous exercer pleinement dans la réconciliation entre le peuple et la justice. Vous ne pouvez pas diriger un pays dont les citoyens se désolent toujours de l’affaiblissement de sa Justice.

Tahirou Sarr