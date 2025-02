Affrontement à l’université de Thiès : Un étudiant blessé à l’oeil

L’étudiant Malick Ndiaye, en 2e année à l’UFR Sciences économiques et technologiques, a perdu un œil au cours des violents affrontements survenus ce mardi 11 février 2025 à l’université Iba Der Thiam de Thiès entre les étudiants et les forces de défense et de sécurité. Des vives tensions avec un échange de jets de pierres et de grenades lacrymogènes, des pneus brûlés, la route du campus barrée.

La Conférence des amicales d’étudiants de l’université Iba Der Thiam de Thiès a exprimé son indignation totale et sa colère face à « l’acte barbare et lâche perpétré par les forces de l’ordre, ayant entraîné la perte d’un œil chez un étudiant ». Elle considère que « cet acte criminel, d’une brutalité inqualifiable, constitue une violation flagrante des droits fondamentaux et un affront aux principes les plus élémentaires de l’État de droit ».

« Nous refusons que l’université, temple du savoir et bastion de la pensée critique, soit transformée en un terrain d’expérimentation pour la répression policière et la violence institutionnelle », remarquent les étudiants, qui disent assister à « une escalade dangereuse où ceux censés garantir la sécurité se muent en bourreaux d’étudiants sans défense ».

Face à cette « barbarie », le président de la Conférence, Adama Sow Kébé, et ses camarades, exigent des comptes. « Les autorités universitaires doivent cesser d’être de simples spectateurs complices et assumer pleinement leurs responsabilités. Il est inadmissible qu’elles tolèrent de telles incursions policières, mettant en péril l’intégrité physique et morale des étudiants », indiquent les étudiants dont les propos sont rapportés par Seneweb.

Ils lancent également un avertissement clair : « Tout silence ou inaction sera perçu comme une trahison ». Adama Sow Kébé et ses camarades interpellent directement le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko. « Si le changement tant promis est une réalité et non un mirage, il est impératif de s’attaquer aux problèmes qui gangrènent l’UIDT. La livraison du pavillon de 1000 lits ne peut plus attendre : il est temps de passer des discours aux actes pour une solution définitive ».

« La situation de notre camarade, désormais handicapé à vie par la sauvagerie d’une police répressive, doit être un électrochoc », indiquent les étudiants. Ils ajoutent : « Ce n’est pas seulement un œil qu’il a perdu, mais une partie de son avenir, fauchée par l’impunité policière ». À ce titre, la Conférence des amicales d’étudiants de l’université Iba Der Thiam de Thiès exige que « justice lui soit rendue et que des mesures d’accompagnement concrètes soient prises immédiatement afin de lui garantir un suivi médical et un avenir digne ».

À leur camarade « mutilé par la brutalité d’un système aveugle », les étudiants affirment, avec force, qu’ « il ne sera jamais seul. Nous nous battrons à ses côtés et utiliserons tous les moyens nécessaires pour faire éclater la vérité et obtenir justice ». Ils pensent que « cette tragédie ne sera pas une simple statistique. Elle est une ligne rouge qui ne sera pas franchie sans réponse ».