Agence de Développement Local : Khadija Mahecor Diouf démissionne 

Khadija Mahecor Diouf, figure du parti Pastef, a annoncé ce samedi 23 mai sa démission de la présidence du Conseil de surveillance de l’Agence de Développement Local (ADL). Dans une lettre rendue publique, elle explique que son départ est motivé par un « choix de cohérence, d’engagement et de loyauté envers les valeurs et la vision » portées par son leader Ousmane Sonko.

La désormais ex-présidente du Conseil de surveillance a tenu à exprimer sa gratitude à l’égard du président du parti Pastef. « Si aujourd’hui j’ai eu l’honneur de servir mon pays en tant que Présidente du Conseil de Surveillance de l’Agence de Développement Local, c’est grâce à un homme d’engagement, de courage et de vision », écrit-elle, en référence à Ousmane Sonko.

Dans sa lettre, Khadija Mahecor Diouf salue la constance de son leader « resté debout pour défendre avec dignité les intérêts, l’honneur et la souveraineté du Sénégal » malgré les épreuves et les attaques. Elle affirme vouloir rester fidèle à ses convictions et au projet patriotique incarné par Sonko, qu’elle qualifie de « révolution patriotique ».

« Les fonctions sont passagères, mais les convictions demeurent et ne se négocient jamais », insiste-t-elle, avant de réaffirmer son engagement aux côtés du président de Pastef. Elle remercie également ses collaborateurs et militants pour leur soutien tout au long de sa mission.

La responsable conclut en projetant l’avenir politique du mouvement : « 2027 et 2029 seront les années de la consolidation d’un projet, de la confirmation d’une vision et de la victoire d’un peuple debout, libre et déterminé. »

Avec cette démission, Khadija Mahecor Diouf confirme son alignement total avec Ousmane Sonko et son parti, dans un contexte où les dynamiques internes et les enjeux électoraux se dessinent déjà pour les prochaines échéances.