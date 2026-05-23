Musée des Civilisations Noires : Mouhamed Abdallah Ly démissionne

Mouhamed Abdallah Ly a annoncé ce 23 mai son départ de la direction générale du Musée des Civilisations Noires (MCN). La décision a été rendue publique via un message posté sur sa page Facebook, dans lequel il explique avoir remis sa démission.

« J’annonce ma démission de la Direction générale du Musée des Civilisations noires. Je rends grâce à Dieu de m’avoir permis de servir mon pays à ce niveau de responsabilité. Le reste se dira au moment opportun… », écrit-il.

Ce départ intervient dans un contexte marqué par le limogeage d’Ousmane Sonko de ses fonctions de Premier ministre, événement qui semble avoir précipité la décision de l’ancien directeur du MCN.

Nommé en septembre 2024 par le président Bassirou Diomaye Faye, Mouhamed Abdallah Ly aura dirigé l’institution pendant près de deux ans avant de tourner la page. Sa démission s’ajoute à une série de mouvements enregistrés récemment au sein de plusieurs directions nationales.