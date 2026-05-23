Limogeage de Sonko : Pastef lui rend hommage

Ousmane Sonko leader de PASTEF – Les Patriotes (Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité)

Le parti Pastef – Les Patriotes a réagi à la décision de mettre fin aux fonctions de son leader, Ousmane Sonko, en tant que Premier ministre. Dans un communiqué, la formation politique salue « le travail remarquable » accompli par l’ancien chef du gouvernement et son équipe, mettant en avant « la rigueur, le patriotisme et le sens de l’intérêt général » qui ont marqué son passage à la Primature.

Pour Pastef, le leadership et la vision de Sonko ont constitué une étape déterminante dans la construction de ce qu’il qualifie de « révolution citoyenne ». Le parti souligne que cette expérience gouvernementale a renforcé l’engagement des Patriotes à poursuivre leur projet politique.

Résolument tournés vers l’avenir, les responsables du mouvement annoncent leur préparation active du congrès prévu le 6 juin 2026. Ils réaffirment leur « engagement total et indéfectible » à défendre le projet et les idéaux portés par les Sénégalais lors des scrutins de mars et novembre 2024, en restant fidèles aux aspirations populaires.

Le communiqué conclut sur une note de détermination : « Les défis sont nombreux, mais notre cap demeure inchangé : défendre la souveraineté, le patriotisme, l’unité africaine et servir, en toutes circonstances, les intérêts essentiels du peuple sénégalais. »