«Dans la dignité, nous irons avec Ousmane Sonko au palais en 2029» (Waly Diou Bodiang)

Ousmane Sonko n’est plus premier ministre du Sénégal. Il vient d’être démis de ses fonctions par le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye. Ses lieutenants, de leur côté, commencent à réagir.

«Je suis chez Ousmane Sonko et comme je vous l’avais dit, tout finit par finir», a déclaré Waly Diouf Bodiang. Pour ce cacique de Pastef, c’est une nouvelle période qui vient de démarrer.

«Dans la dignité, nous irons avec Ousmane Sonko au palais en 2029», indique l’actuel Directeur général du Port autonome de Dakar.