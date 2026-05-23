CRDP-50 : Soutien réaffirmé à Ousmane Sonko après son limogeage

Les réactions se poursuivent après la décision du président Bassirou Diomaye Faye de mettre fin aux fonctions de Premier ministre d’Ousmane Sonko. Ce 23 mai, le Cadre de Réflexion Démocratique et Patriotique (CRDP-50) a publié un communiqué pour exprimer sa position.

Le mouvement dit prendre acte de la décision présidentielle, tout en saluant « le travail historique accompli par le Premier ministre et son gouvernement dans un contexte de fortes résistances politiques, institutionnelles et médiatiques ».

Le CRDP-50 souligne que par son courage, sa constance et sa fidélité aux aspirations populaires, Ousmane Sonko s’est imposé comme « l’un des principaux artisans de la rupture systémique réclamée par les Sénégalais ». Selon le communiqué, son action a marqué une étape décisive dans le processus de refondation de l’État et de reconquête de la souveraineté nationale.

Le cadre réaffirme son « soutien total et sans ambiguïté » au projet souverainiste et patriotique porté par Sonko, validé lors des élections de 2024. Il insiste sur le fait que les aspirations du peuple à la justice, à l’équité et à la bonne gouvernance ne sauraient être freinées par des calculs politiques.

Enfin, le CRDP-50 se dit résolument tourné vers l’avenir et promet de poursuivre son engagement aux côtés des forces patriotiques pour défendre les intérêts supérieurs de la Nation, préserver les acquis de la rupture et contribuer à bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère, fidèle aux valeurs panafricaines.