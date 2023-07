Ahmed Aidara : « Macky Sall n’a pas encore tourné la page du pouvoir »

Sur le plateau de la Sentv, le maire de Guédiawaye, Ahmed Aidara, à dénoncé encore des pratiques politiques du Président Macky Sall qui démontre qu’il a tout simplement « renoncé à une 3e candidature, mais pas au pouvoir ».

« Le Président Macky Sall a renoncé à une 3e candidature, mais pas au pouvoir. On ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire et revenir nous dire que ce n’est pas encore fini. On n’a pas besoin de haute étude pour comprendre que Macky Sall n’a pas encore tourné la page du pouvoir », a indiqué le maire de Guédiawaye.

« Étant donné qu’il a dit qu’il ne sera pas candidat, que Macky Sall organise des élections inclusives, transparentes », a ajouté Ahmed Aidara qui tire au pied le dialogue national et dénonce des pratiques sans précédent du patron de l’Apr.