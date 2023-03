Aida Mbodj : « Nous confions Ousmane Sonko à cette jeunesse »

Plusieurs leaders de l’opposition ont pris part au Giga meeting des Parcelles Assainies. Parmi eux figure, Aida Mbodji. Elle a appelé les jeunes à protéger Ousmane Sonko et à s’inscrire massivement sur les listes électorales. «Nous confions Sonko à cette jeunesse. Cette jeunesse est le peuple libre et souverain qui se mobilise et se sacrifie contre le troisième mandat. Macky Sall fait du Sénégal sa priorité. Votre mobilisation montre votre détermination à combattre l’injustice. Nous demandons au peuple de se battre, de s’inscrire sur les listes électorales et veiller à des élections libres et transparentes», a invité la Lionne du Baol.