Aïda Mbodji révèle un scandale à la DER

La nouvelle directrice de la Délégation à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) a découvert un vaste réseau d’escroquerie. A son arrivée, Aïda Mbodji a trouvé des personnes qui ont obtenu des subventions dont la somme reçue diffère de celle indiquée sur le contrat. Selon l’ancienne ministre, des bénéficiaires ont été contactés par des personnes qui disent offrir des financements alors qu’ils le font pour leur propre compte.

« Il y a des personnes à qui on dit : ‘trouve 10 personnes à qui on va donner chacun 200.000 F CFA mais sur le contrat on met 2.000.000 F CFA. Ces personnes sur leur contrat de financement, ils signent pour 2.000.000 sans le savoir et on leur remet les 200.000. Le responsable prend le reste de l’argent. Trouver une personne sans travail et lui remettre cette somme, elle ne va jamais se rendre compte de l’entourloupe. A notre arrivée c’est ce qu’on a découvert », a expliqué Aida Mbodji dans des propos sur Walfnet repris par Senego.

La directrice d’ajouter : « On a appelé des personnes pour leur dire qu’ils doivent des millions à la DER et elles nous rétorquent qu’elles n’ont reçu qu’un financement de 200.000 F CFA ». Elle assure que « tous ceux qui ont reçu des financements vont payer jusqu’au dernier centime. Et la police va faire son travail afin que justice soit faite ».