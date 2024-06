DPG : Ousmane Sonko invité à respecter le délai de 90 jours

L’ancien parlementaire Cheikh Oumar Sy a apporté des éclaircissements cruciaux concernant la déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre Ousmane Sonko. Intervenant sur iRadio, il renseigne que l’Assemblée nationale peut être convoquée en session extraordinaire à cette occasion. Il a souligné que c’est au Premier ministre de solliciter le président de l’Assemblée nationale é cet effet.

Cheikh Oumar Sy a insisté sur l’importance de respecter le délai de 90 jours pour la DPG, soulignant que cela est nécessaire pour assurer la cohérence, notamment en ce qui concerne le vote des budgets. Il a rappelé que cette pratique a été suivie par le précédent Premier ministre Amadou Ba, dont la déclaration de politique générale avait été faite dans les 90 jours suivant sa nomination, suite aux exigences de l’opposition.

« Une déclaration de politique générale est essentielle avant le vote du budget ou tout débat d’orientation budgétaire. Elle permet aux députés et au public de comprendre la vision et les priorités du gouvernement. Ignorer cette étape créerait une incohérence dans le processus législatif et budgétaire », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne la dissolution de l’Assemblée nationale, explique-t-il, « elle ne pourrait raisonnablement avoir lieu qu’en janvier ou février 2025. Dissoudre l’Assemblée en septembre compromettrait le calendrier du vote du budget national, essentiel pour le bon fonctionnement de l’État. Une campagne législative d’urgence serait nécessaire si une dissolution anticipée était envisagée, mais cela compliquerait considérablement le processus législatif », indique l’ancien parlementaire repris par Seneweb.

Cheikh Oumar Sy appelle à cet effet à une stricte adhésion aux délais et procédures établis, afin de garantir une gouvernance cohérente et transparente, car « nous sommes arrivés à un moment crucial où le gouvernement d’Ousmane Sonko doit naviguer avec soin dans les obligations législatives et constitutionnelles pour assurer la stabilité et la continuité de l’administration publique », a-t-il souligné dans la source.