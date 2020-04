Mansour Faye : « Je demande aux citoyens d’arrêter de polémiquer»

Le ministre du Développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale est finalement sorti de son mutisme pour répondre à ses personnes qui n’arrêtent pas de s’en pendre sur le processus de transport et de distribution de l’aide alimentaire.

«Nous avons de l’expérience sur les transferts monétaires et les bourses familiales. Ce qui se passe aujourd’hui est un cas d’urgence. C’est une option de donner des denrées de première nécessité. La société civile doit arrêter ses critiques non fondées. Nous sommes dans une situation très difficile où les effets de cette pandémie qu’est le coronavirus impactent profondément la vie des populations. Il nous faut de la solidarité, de l’union des cœurs autour de cette question», déclaré Mansour Faye.

Poursuivant son propos, le ministre rajoute: «rien ne nous détournera de l’essentiel. Car, la partie la moins compliquée c’est l’achat et l’acheminement des denrées, la plus difficile c’est la distribution, les activités liées au ciblage. Donc, je lance un appel à l’ensemble de la société civile, afin qu’elle consacre son temps sur l’essentiel qui est de participer à cet élan de solidarité et comment accompagner les comités et sous-comités de ciblage, dans le choix des ménages. Je pense qu’il est nécessaire que tout le monde vienne s’impliquer dans ces activités pour l’atteinte de nos objectifs. Je demande aux citoyens d’arrêter de polémiquer».