Alerte…les pompistes se préparent à aller en grève

Alors que la grève des chauffeurs d’hydrocarbures n’est pas définitivement soldée avec la rencontre entre le ministère du Pétrole et des Énergies, et les chauffeurs, autour de la convention collective, voilà que la grogne monte chez les pompistes des stations services et ouvriers dans les centres gaz. Ils préparent une grève pour revendiquer des augmentations de salaire et contrats de travail.

Selon nos confrères d’Emedia, n’étant pas syndiqués, ils ont déjà pris contact avec des activistes comme Guy Marius Sagna et Noo Lank pour défendre leurs intérêts.