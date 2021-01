Alerte…L’hôpital de Kédougou n’a plus d’anesthésiste !

L’hôpital régional de Kédougou est malade. Il n’a plus d’anesthésiste au bloc opératoire renseigne nos confrères de la Rfm. Le Dr Mamadou Diop déplore cette situation et appelle le Ministère de la Santé à trouver une solution au plus vite pour ne pas que les choses s’empire.

« Au niveau du bloc opératoire de Kédougou l’anesthésiste n’est pas sur place. Son contrat était arrivé à terme depuis le 31 décembre. C’est un contractuel qu’on a recruté au niveau de la fonction publique. Mais il n’a pas encore intégré la fonction publique. Donc quand son contrat est terminé, il n’a pas voulu le renouveler. Afin qu’il soit intégré dans la fonction publique, son syndicat lui a demandé de partir. Mais le Ministère était dans les dispositions de renouveler le contrat en attendant de régler le problème de la fonction publique. Cela constitue un réel problème pour nous », a, t-il, indiqué. Et selon lui, la situation a été soumise au Ministre de la santé qui a assuré de régler ça dans les plus brefs délais.