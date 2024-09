Alerte météo : Des orages et des pluies annoncés par l’ANACIM

Des orages et des pluies en provenance de la Mauritanie, du Mali et de la Guinée pourraient s’abattre à partir de la nuit de mardi sur les régions du sud et du nord-est du pays, a annoncé l’Agence nationale de l’aviation civile et de la la météorologie.

Durant la nuit, des orages et des pluies en provenance de la Mauritanie, du Mali ou de la Guinée pourraient affecter les régions Sud (Kédougou et Kolda) et Est (Tambacounda, Matam), a notamment indiqué l’ANACIM dans un bulletin de prévision à courte échéance transmis à l’APS. L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie signale qu’au cours des prochaines 24 heures, le temps sera généralement stable et passagèrement nuageux sur une grande partie du pays. Elle prévoit que la sensation de chaleur sera de mise à l’intérieur du territoire avec des températures journalières variant entre 31 à 33°C sur le littoral et 35 à 37 °C au centre et au nord du pays. L’ANACIM table sur une bonne visibilité et des vents de secteur ouest à sud-ouest à l’intensité faible à modérée.