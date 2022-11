Alerte météo…Mauvaise qualité de l’air à Dakar

La qualité de l’air ne sera pas bonne ce mercredi à Dakar et sur une bonne partie du pays. Selon la Météo de Riad, elle sera assez mauvaise sur Dakar, ainsi que sur la majeure partie du Sénégal.

« A Dakar, le ciel sera majoritairement ensoleillé, parsemé de quelques nuages blancs d’altitude passant en cours de matinée et en fin de journée. Il fera chaud en début et cours d’après-midi, avec des températures maximales ressenties qui tourneront autour des 32 à 34 degrés sur la moitié Ouest, et 36 à 39 degrés sur les Départements de Rufisque et Keur Massar ».

Dans les autres régions, il fera très chaud dans les terres ce Mercredi après-midi, avec des températures maximales ressenties se rapprochant facilement des 37 à 40 degrés. Des rafales de vent assez fortes sont attendues de souffler depuis l’Est, entre le milieu de matinée et le milieu d’après-midi, dans les terres de toutes les Régions du Sénégal se trouvant au Nord de la Gambie.