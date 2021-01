Aliko Dangote poursuit en justice son ex-petite amie

Aliko Dangote poursuit la dame identifiée comme Autumn Spikes devant un tribunal du comté de Miami-Dade en Floride, aux États-Unis, arguant que celle qui s’est présentée comme son ex-petite amie tente de lui extorquer 5 millions de dollars (plus de 2,7 milliards FCFA).

L’homme le plus riche d’Afrique, Aliko Dangote, a raconté à un tribunal américain comment son ancienne petite amie américaine, qui a exposé une partie de son corps via une publication sur les réseaux sociaux, tente de lui extorquer 5 millions de dollars (plus de 2,7 milliards FCFA). Le Nigérian a lancé une poursuite judiciaire qu’il a déposée contre la dame identifiée comme Autumn Spikes devant un tribunal du comté de Miami-Dade en Floride, aux États-Unis d’Amérique.

Le riche homme d’affaires a utilisé le pseudonyme, John Doe, avec AD, qui signifie « acronyme » pour son nom, Aliko Dangote. Il réclame un « excédent de 30 000 dollars (16,2 millions FCFA) » en dommages-intérêts contre Mme Spikes. L’un des documents judiciaires déposés par le plaignant, le 22 janvier, a accusé Mme Spikes de diffamation, de cyber harcèlement et de rupture d’accord « pour garder leur relation privée et hors des médias sociaux ».

Dans le document, il est stipulé que « le sens des affaires de M. Dangote avait fait de lui une cible de coercition de la part du défendeur », ajoutant que Mme Spikes avait exigé « des dédommagements sans fondement de 5 millions de dollars (plus de 2,7 milliards FCFA) » sous la forme de « palimonie à laquelle elle n’a pas légalement droit ».

La palimonie étant un montant qu’un tribunal ordonne à une personne de payer régulièrement à un ancien partenaire avec lequel elle vivait, en n’étant pas mariée à ce dernier. « Autumn Spikes a demandé au plaignant de lui verser 5 millions de dollars (plus de 2,7 milliards FCFA) comme le montre la pièce 1 », indique le document judiciaire de M. Dangote.

Cette affaire entre M. Dangote et Mme Spikes intervient après l’éclatement, le 1er janvier dernier, d’un autre scandale, alors qu’une dame du nom de Bea Lewis, utilisant Instagram, a publié des images se montrant assise et Aliko Dangote allongé sur un canapé. Les images, qui étaient devenues virales sur les réseaux sociaux, semblaient avoir été capturées pendant leurs bons moments passés ensemble.