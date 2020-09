Alinard Ndiaye se démarque du nouveau parti d’Oumar Sarr

En ma qualité de membre fondateur du courant Suqqali Soppi qui a généré le nouveau Parti des Libéraux et Démocrates/And Suqqali, que Mr Oumar SARR et compagnies viennent de mettre sur pieds, j’informe l’opinion, les camarades, amis et compagnons que je n’ai aucun lien avec ce parti. Je n’en suis pas membre.

Je reste et demeure un militant du PDS.

J’inscris désormais mon action politique dans le combat pour le retour de Karim Wade au Sénégal, son rétablissement dans ses droits civiques, et la réalisation de l’alternance politique en 2024.

Dans les prochains jours, nous ferons face à la presse, pour la déclinaison de notre feuille de route, de notre cadre et de nos stratégies politiques de mise en œuvre.

Alinard NDIAYE

Militant du PDS

Membre Fondateur du Courant Suqqali Soppi

Président Fondateur du MLK