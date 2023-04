Aliou Cissé devient Ambassadeur National de l’UNICEF

Le Sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé a été nommé ce jour Ambassadeur National de l’UNICEF au Sénégal. Sa nomination a été motivée non seulement par sa notoriété et son leadership, mais surtout par son engagement en faveur de la promotion des droits de l’enfant.

« C’est un honneur et un grand plaisir pour moi d’avoir été choisi par l’UNICEF pour œuvrer à la cause des enfants. Soutenir cette noble cause est tout aussi important que de gagner un match de football, que de gagner la Coupe d’Afrique des Nations, que de se qualifier à une Coupe du Monde » a déclaré Aliou Cissé, au cours de la cérémonie.

« En tant que sélectionneur, en tant qu’ancien footballeur professionnel et ancien capitaine de l’équipe nationale du Sénégal, mon rôle est en réalité d’attirer davantage l’attention sur la situation des enfants dans notre pays. Aujourd’hui, je suis plus que jamais motivé à me battre pour la cause des enfants » a-t-il déclaré.

En tant qu’ambassadeur national, Aliou Cissé aidera l’UNICEF dans ses efforts de plaidoyer et dans la communication à un large public de la vision et des valeurs qui guident le travail de l’UNICEF en faveur des enfants au Sénégal. Ses actions porteront notamment sur des questions liées l’accès des filles et garçons à une éducation inclusive et de qualité et à la protection des enfants et la prévention des violences à leur égard. Il utilisera son influence, sa capacité de mobilisation et la force du sport et de la passion pour le football pour appuyer le plaidoyer et placer les droits des enfants et des jeunes au cœur des priorités nationales.

« Nous sommes extrêmement fiers d’avoir Aliou Cissé à nos côtés, parce qu’il représente pour nous un véritable rôle modèle, de par sa trajectoire personnelle et ses accomplissements professionnels. Il est un modèle de persévérance, de détermination et de succès, et il touche le cœur et l’esprit de beaucoup d’enfants, de jeunes et d’adultes au Sénégal, un pays qui compte 17 millions de passionnés de football » a pour sa part déclaré Silvia Danailov, Représentante de l’UNICEF au Sénégal.

« Il représente aussi les valeurs du football – les valeurs de solidarité et d’inclusion – le football étant un véritable rassembleur, que ce soit pour les enfants à l’école ou hors de l’école, les filles ou les garçons, tout le monde adore le football » a-t-elle poursuivi.

Aliou Cissé rejoindra ainsi les 200 ambassadeurs nationaux, 11 ambassadeurs régionaux et 30 ambassadeurs internationaux de l’UNICEF dans le monde entier pour sensibiliser le public sur les droits des enfants et sur le travail de l’UNICEF pour la protection et la promotion de ces droits.

Depuis 65 ans, les droits de l’enfant sont au cœur du partenariat solide entre le gouvernement du Sénégal et l’UNICEF. Le travail de l’UNICEF au Sénégal est motivé par l’objectif ultime de garantir à chaque enfant, en particulier les plus vulnérables, un départ juste et équitable dans la vie. Cela signifie que toutes les filles et tous les garçons – quel que soit leur lieu de résidence, leur revenu familial ou leur handicap – doivent bénéficier d’un accès égal à des services de qualité et d’une chance égale de développer leur plein potentiel.