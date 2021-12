Aliou Sall : « Gakou a des choses à offrir à son pays »

C’est cela ne tenait qu’à Aliou Sall, Malick Gakou aurait déjà rejoint la mouvance présidentielle. Dans un entretien avec Le Quotidien, le maire sortant de Guédiawaye a lancé un nouvel appel au leader du Grand Parti et membre de la coalition Yewwi Askan Wi.

« Je souhaite, comme j’ai eu toujours à le dire, qu’il (Malick Gakou) rejoigne la majorité, parce que sa place n’est pas dans l’opposition. Il faut qu’on se dise la vérité. Ce n’est pas son style », a-t-il déclaré dans un entretien avec Le Quotidien.

« J’étais meurtri quand je l’ai vu dans une manifestation courir avec des bambins. Malick Gakou mérite mieux que ça. Il a des choses à offrir à son pays et je pense qu’il doit venir. Je suis sûr qu’il serait plus à l’aise avec nous qu’avec certains radicaux qui veulent mettre le pays à feu », déplore le président de l’Association des maires du Sénégal (AMS).

Aliou Sall est revenu sur ses relations avec Gakou. « Cela fait au moins 6 mois que je n’ai pas vu ni appelé au téléphone Malick Gakou. Ce n’est pas parce qu’il y a un malaise, non au contraire. Je le prends comme mon grand frère. On a des relations fraternelles, correctes, mais c’est mon adversaire politique », répond le frère du président.

Et de marteler : « Malick Gakou, depuis qu’il n’est plus dans la coalition et a créé son parti, je le considère comme un membre de l’opposition. La preuve, il a même tenté de présenter sa candidature à la Présidentielle de 2019. Donc, c’est un adversaire politique. Mais, je ne considère pas l’adversité politique comme une bataille d’ennemis. C’est pourquoi je fais toujours des efforts pour entretenir des relations correctes, et même régulières, avec nos adversaires. »