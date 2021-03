Alioune Ndao : « Antoine Diome s’adresse mal aux Sénégalais »

Alioune Ndao, présent hier à l’atelier organisé par l’Union des magistrats du Sénégal s’est prononcé sur l’actualité politique du Pays. L’ancien Procureur Spécial près la Cour de répression d’enrichissement illicite (CREI) conseille à son « jeune frère », l’actuel ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome, de revoir sa communication.

« C’est quelqu’un avec qui j’ai travaillé avant la CREI. Il était sous ma direction quand j’étais au parquet général. Il venait me voir quand il avait des difficultés. Il me prenait comme son propre grand frère. Il me disait des choses qu’il ne disait pas à son père. On avait des liens très proches. Je lui souhaite bon vent en lui demandant de faire beaucoup attention aux politiques. Qu’il évite que ces derniers ne le mettent dans le gouffre parce qu’il a sa carrière de magistrat devant lui. Donc, il a intérêt à faire beaucoup attention. Je lui demande d’améliorer sa communication. Depuis qu’il est à ce poste de ministre de l’intérieur, sa communication est calamiteuse. Il s’adresse mal aux Sénégalais. Or, un ministre de l’Intérieur est au-devant de la scène et quand quelqu’un est mis au-devant de la scène, il doit savoir parler », a-t-il fait savoir.