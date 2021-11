Alioune Sarr aux journées de promotion du tourisme en…France

Première édition des journées de promotion du tourisme et des transports aériens en France

Le ministre du tourisme et des transports aériens, Monsieur Alioune SARR a co-présidé avec M. Jean Baptiste Lemoyne Secrétaire d’État chargé du Tourisme, des Français de l’étranger et de la Francophonie, la 1ère édition des journées de Promotion du tourisme et des transports aériens en France.

Cette initiative a été organisée avec le MEDEF (Mouvement des entreprises de France), le Conseil Français des Investissements en Afrique (CIAN), la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCI) et le SETO (syndicat des Tours Operators en France).

Ces journées visent à mobiliser le secteur privé national et international, pour impulser une dynamique de croissance durable, tirée par l’investissement privé dans les secteurs du tourisme et des transports aériens.

Ainsi le Ministre a partagé avec les Investisseurs français, la vision de son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République, déclinée dans le Plan Stratégique de Développement du Tourisme et des Transports aériens qui s’appuie sur :

– les Zones touristiques intégrées,

– la Mise en place du Crédit Hôtelier et Touristique (CHT) et du crédit Air pour un soutien en Besoins en Fonds de Roulement et en Investissement ;

– la Rénovation des plages de la station balnéaire de Saly ;

– les Réformes (Code du Tourisme, Statut spécial pour les entreprises touristiques en Casamance) ;

– le Hub aérien à travers ses quatre piliers stratégiques :

– Génération de trafic,

– Amélioration de l’expérience voyageur,

– Renforcement de l’accès et de la connectivité,

– Diversification et le rayonnement de l’AIBD.

Source Ministère du Tourisme et des Transports Aériens (Sénégal)