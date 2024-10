Alliance avec Macky…Abdoulaye Racine Kane quitte le PDS !

Membre du Parti démocratique sénégalais (PDS) depuis plus de 15 ans, Abdoulaye Racine Kane a annoncé ce jeudi sa démission. Dans un communiqué, il a évoqué des raisons politiques et personnelles liées notamment à l’alliance entre le PDS et l’APR de Macky Sall.

Voici l’intégralité de son communiqué :

Communiqué de Presse

Dakar, le 10 octobre 2024

Je tiens à informer le public de ma démission du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), effective à compter de ce jour. Après plus de quinze années de militantisme actif au sein du PDS, j’ai pris la décision de quitter le parti pour des raisons d’ordre politique et personnel.

Ma décision est motivée par un désaccord profond avec l’alliance conclue entre le PDS et l’APR dans le cadre des élections législatives anticipées de 2024. J’estime que cette coalition compromet l’indépendance de notre parti et le place en position de soutien d’un ancien adversaire politique, ce qui n’est pas en accord avec les valeurs que j’ai défendues tout au long de mon engagement.

Au cours de ces années au sein du PDS, j’ai eu l’honneur de servir dans divers rôles, notamment comme Président de la Fédération de Podor, et Secrétaire général national adjoint chargé des finances et Trésorier du parti et d’exercer deux mandats en tant que maire. Ce long compagnonnage m’a permis de rencontrer des camarades exceptionnels et de contribuer à la mise en œuvre de la grande vision de développement du Sénégal portée par le Président Abdoulaye Wade.

Cette démission marque un tournant dans ma carrière, me permettant de me recentrer sur ma famille et mon cabinet de conseil, Arkane Business Advising SA, avec lequel je continuerai à contribuer au développement de notre cher pays.

Je remercie tous mes camarades du PDS pour leur soutien et leur fraternité au cours de ces années. À mes frères et sœurs des Jeunesses libérales, je vous encourage à continuer le combat, tout en gardant à l’esprit que le parti et les mandats électifs ne sont que des moyens pour servir la nation.

Très cordialement

Abdoulaye Racine Kane CEO, Arkane Business Advising.