Alliance Macky-Wade…danger ou opportunité ?

Dans la politique sénégalaise, il est de coutume de voir des partis se réunir autour d’une coalition pour maximiser leurs chances lors d’élections. L’alliance Benno Bokk Yakaar de Macky est championne dans ce « mercato » politique. La coalition au pouvoir pêche tous les poissons qui viennent d’autres formations. Depuis que le Président Macky Sall a donné le nom du stade de Diamniadio à son prédécesseur, Abdoulaye Wade, des langues pendues y voient une manière d’appâter le Pape du Sopi en vue de réunir la famille libérale. Mais une alliance APR-PDS est-elle opportune pour le parti au pouvoir ? Et si cette alliance représentait un danger pour le PDS…

Le chef de l’État est le plus grand recruteur de transhumants. Le Président Macky Sall use de tous les moyens dont il dispose pour vider les rangs de ses adversaires. À la veille des élections locales du 23 janvier il avait réussi à rallier beaucoup d’opposants à sa cause. Alors que l’on s’achemine vers les législatives prévues le 31 juillet, il semblerait qu’il s’apprête à refaire le même coup. Le Parti Démocratique Sénégalais est dans sa ligne de mire. Il multiplie les opérations de charme, stade baptisé Wade, possibilité de grâce pour Karim Wade. Mais cette opération n’est pas sans risque.

Si certains rêvent de voir Macky et Wade s’allier, au sein des libéraux une telle chose n’est pas d’actualité. Beaucoup se sont levés pour prendre le contre-pied de Doudou Wade qui semble être pour la reconstruction de la famille libérale. Si pour Dr Cheikh Dieng, l’opposition n’a qu’un un seul objectif, « contrôler l’assemblée nationale, imposer au président Macky Sall une cohabitation ». Le responsable du PDS, Baba Diaw estime qu’il ne peut y avoir de retrouvaille libérale avec un « apprenti libéral ».

Même si les libéraux ne rejettent pas une telle proposition, aucune morale n’accepterait que Wade s’allie avec Macky Sall. Le locataire du Palais est l’artisan de la mort du PDS et la dispersion des libéraux. Depuis qu’il a arraché le pouvoir des mains de « Gorgui », le PDS ne pèse plus sur l’échiquier politique. L’emprisonnement de Karim Wade a achevé ce qui restait de ce mythique parti. De grands responsables ont quitté le navire alors qu’il sombrait. Et ceux qui restent n’arrivent pas à s’entendre. Pourtant Wade a tout tenté pour que le fils « prodigue » revienne au bercail. Mais Macky n’est pas encore prêt pour accepter le retour de l’enfant prodige.

Si Macky Sall avait réussi son coup, le PDS serait mort politiquement à l’instar du Parti Socialiste ou le Rewmi de Idrissa. Mais le chef de l’Etat est un électron libre qui fait les choses comme bon lui semble. En s’entêtant à réunir la famille libérale, il précipitera sa chute. Les résultats du scrutin du 23 janvier ont montré que les sénégalais ont voté contre Benno Bokk Yakaar et ses transhumants dans les communes et départements perdus. Alors s’aventurer avec le parti de Wade à la veille des législatives, pourrait occasionner l=des votes sanctions dans certaines localités.

En attendant de savoir qui sera le prochain premier ministre, le PDS et l’APR doivent peser le pour et le contre de leur alliance qui pourrait avoir des conséquences terribles dans la reconfiguration politique. Une telle union donnerait raison aux théoriciens du deal sur le dos des sénégalais. Mais pour d’autres observateurs, une telle alliance pourrait constituer un danger pour la coalition Benno.

Macky Sall qui veut une majorité confortable au soir du 31 juillet 2022 doit conserver ses acquis avec l’ouverture vers le PDS. BBY ne doit pas souffrir de l’arrivée du PDS qui voudra avoir une place à la hauteur de son rang. Wade et Karim ne voudront ni être des gloria encore moins des chantres du président Macky Sall. Les Wade et le PDS voudront être des alliés et non des griots de Macky sall ou danser pour Macky comme le faisait Idrissa Seck…

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru