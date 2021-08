Alliances aux Locales : Karim Wade à la meilleure coalition …(Révélations)

C’est une révélation qui nait des investigations de xibaaru dans la foulée des déclarations de Serigne Moustapha Sy qui avait annoncé jeudi dernier lors de la célébration de la « Tamkharit », la formation d’une grande coalition composée du PDS d’Abdoulaye Wade, de Pastef de Sonko, de Taxawu Dakar de Khalifa Sall et de son parti le PUR…Karim Wade et les libéraux du PDS ne feront pas alliance avec les partis précités. Selon des informations recueillis auprès de l’entourage de Karim Wade, le PDS serait le mieux placé avec ses alliés dans la course aux locales et aux législatives….

Coalition invraisemblable

Karim Wade, Ousmane Sonko et Serigne Moustapha Sy dans une même coalition, relèverait d’une incongruité politique. Aucun de ces trois personnages n’accepterait de se ranger derrière l’un ou l’autre. Ousmane Sonko et Karim Wade se livrent une guerre de leadership. Et Serigne Moustapha Sy connu pour sa « forte personnalité » n’est pas celui qui accepterait de se ranger derrière Karim Wade ou Ousmane sur une liste aux Législatives. Il pourrait permettre à son parti d’aller aux Locales avec le Pastef et Taxawu Dakar…mais il n’acceptera pas de perdre son leadership devant ses milliers de Moustarchidines…

Khalifa Sall l’indécis

Khalifa Sall est un politicien en errance qui cherche une force sur laquelle s’agripper. Et bien qu’ayant entamer des discussion secrète avec le Pastef, Khalifa Sall se méfie de Serigne Moustapha Sy qui est inconstant dans sa politique. Khalifa Sall était chez Sonko avec lequel il cherche à faire alliance. Mais il se trouve que l’homme politique sur lequel il cherche à s’agripper est en train de perdre la confiance de toute l’opposition.

Sonko le démuni

Sonko a essayé de faire alliance avec une bonne partie de l’opposition en essayant de faire une coalition avec le maximum de partis politiques. Mais selon des sources, il n’y avait que Khalifa Sall. Tous les autres opposants ont boudé. Pape Diop de Bokk Gis Gis, Thierno Alassane Sall de la république des Valeurs, Mamadou Lamine Diallo de Tekki, L’ACT d’Abdoul Mbaye, le FSD/BJ de Cheikh Bamba Dieye, et le député Moustapha Guirassy…étaient tous Absents. Sonko n’a pas réussi sa coalition de l’opposition.

Karim Wade le stratège

Il n’est pas là mais il fonctionne comme s’il était sur place. Il gère son parti à distance et les alliances aussi. Et selon nos sources, Karim Wade serait en pourparlers avec le Le Gueum Sa Bopp de Bougane Gueye Dany qui a accepté de laisser le PDS piloter la coalition aux Locales. Karim Wade semble être sur la bonne voie avec une coalition forte avec un Gueum Sa Bopp bien implanté dans les 46 départements du Sénégal…Sans ccompter la force du ODS qui est encore intacte malgré l’absence du vieux Pape du Sopi…

La rédaction de xibaaru