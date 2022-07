Amadou Ba : « Le Sénégal n’a que des problèmes économiques »

Contrairement à bien d’autres pays, le Sénégal ne connaît pas de problèmes politiques ou ethniques. Le pays est stable et a une démocratie solide. Pour l’ancien ministre, Amadou Ba, les seules préoccupations du pays ne seraient que d’ordre économique.

«Le Sénégal n’a pas de problème de politique, il n’a pas de problème de religion, il n’a pas de problème d’ethnie. Le Sénégal n’a que des problèmes économiques.» Amadou Ba, numéro 2 sur la liste nationale de Benno bokk Yaakaar (Bby) aux Législatives du 31 juillet prochain, a martelé cette phrase au cours d’une conférence de presse hier, pour montrer le danger que le pays connaîtrait à introduire certains concepts centrifuges dans le tissu social. Il a rappelé que la stabilité du pays est incontestable, de même que la maturité de son Peuple : «Nous sommes l’un des rares pays d’Afrique où l’on vote le dimanche et l’on va travailler le lundi, sans aucun souci», a-t-il expliqué. Pour ajouter que le Sénégal n’a jamais connu des questions de discrimination ethnique, ce qui a frappé même des bailleurs étrangers.

Principal animateur d’un face-à-face avec les médias, sur le thème des «Dynamiques de victoire sous l’ère Macky Sall», l’ancien ministre de l’Economie et des finances du Sénégal, Amadou Ba, entouré de nombreux ténors de la coalition présidentielle, a montré les progrès accomplis par le pays depuis 2012, année de l’arrivée au pouvoir du Président Macky Sall jusqu’à nos jours, surtout en matière de couverture du pays en infrastructures.

Si le gouvernement de Macky Sall a beaucoup investi dans les infrastructures, c’est que le retard à combler à ce niveau était important, a-t-il justifié. Et le Plan Sénégal émergent (Pse), couplé au Puma et au Pacasen, entre autres Promovilles, a servi à tenter de rattraper les choses.

Aujourd’hui, se rendre à Touba et revenir dans la journée n’est plus matière à débat. De même que se rendre en Casamance en une journée. La mobilité urbaine dans la région de Dakar est grandement facilitée par le Ter -qui a essuyé tellement de critiques d’opposants lors de sa réalisation- et sera fortement réglée par le Brt dont les désagréments qu’il cause actuellement seront bientôt oubliés. Amadou Ba dira que l’aisance dans le déplacement est un des facteurs de l’émergence.

Toutefois, le collaborateur du Président Sall indiquera que la vision et la cohérence politique de son mentor n’ont pas oublié le volet social, car «Macky Sall est profondément social». Lire la suite en cliquant ICI