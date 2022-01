Amadou Ba (Pastef) : « Après chaque sortie de Sonko, tout un régime tremble»

Après les attaques du leader du PASTEF qui s’en est pris à Aliou Sall, Lat Diop et Cheikh Issa Sall, les répliques n’ont pas attendu. Tous ont flingué Ousmane Sonko qui en a entendu des vertes et des pas mures. Mais pour le membre du Mouvement Nationale des Cadres du PASTEF (MONCAP), Amadou Ba, ceci n’est que la résultante d’une peur. Selon lui, « la fébrilité et la fragilité de tous les cadres de l’APR (ministres, DG, PCA), jusqu’au président Macky Sall, après chaque sortie d’Ousmane Sonko, montre à suffisance que tout un régime tremble devant un seul individu ».

« Aliou Sall vitupère comme une chèvre qu’on égorge, Cheikh Issa Sall plonge dans le caniveau en bêlant comme un mouton à l’abattoir, Lat Diop glousse toute sorte de fanfaronnades pour se donner du courage à lui-même….et les jacqueries fusent de partout. De plus en plus convaincu que Sonko, en dépit de toutes les manœuvres et traquenards, est dans une trajectoire victorieuse pour 2024, et qu’il ne faiblira point dans la reddition des comptes, qu’en tant que Inspecteur des Impôts il saura traquer et dénicher les milliards détournés, les pontes du Régime redoutent l’appauvrissement et la prison. Si bien que l’APR est le premier opposant de Sonko et non l’inverse: c’est la seule conclusion qui s’impose », lance Amadou Ba, repris par Walf.