Amadou cissé Ndieguene : « L’Afrique Nouvelle n’a plus peur des agitations françaises »

LA FRANCE COLONIALISTE SE SAUVERA-T-ELLE DE L’ÉTREINTE MORTELLE DES ÉRUPTIONS DU MAGMA AFRICAIN QU’ELLE A CRÉÉ ?

Justement et très copieusement chahutée et bousculée, largement décriée et même pourchassée, un peu partout en Afrique, la France colonialiste, néocolonialiste, est au désarroi, convoquée et assujettie au banc des accusés du tribunal international des pays détruits, paupérisés.

Pendant plus de trois cents ans, elle a participé et joué des rôles de conquistadors, extrêmement graves et néfastes, dans le partage de ce continent : son Dépeçage, sa Désarticulation, son Occupation.

Pillage systématique. Effacement total spirituel et culturel de l’Etre africain et des Grandes Figures de son Histoire géniale. Réduction de ses peuples à l’Esclavage, Exposition au Racisme, à la Discrimination et aux Travaux Forcés, traduits en Travaux Obligatoires pour la galerie.

C’est ensuite la colonisation avec l’imposition de signatures d’accords iniques, entre autres, la création machiavélique « pour les singes «, d’une monnaie nulle, sans aucune valeur sur le marché international.

Puis la Néo colonisation, la balkanisation, pour empêcher systématiquement le développement des pays africains et leur regroupement dans des entités fédérales, fortes et viables.

Elle a participé à la confiscation scandaleuse de sa souveraineté, de ses ressources, de ses Revenus Financiers et à l’Aliénation de ses meilleurs cerveaux qui deviennent, par après, ses hommes de confiance, souvent ses suppôts et représentants locaux.

Aujourd’hui, dans de très gros embarras, elle devrait choisir, si elle en avait encore le courage et les opportunités, entre se faire hara-kiri, ravaler ses vomissures et faire preuve d’une témérité raisonnable, attitude digne, honorable pour elle-même, pour l’Histoire, pour la postérité et continuer encore à cheminer, sans cupidité, hypocrisie ni condescendance, avec ses « sujets », en toute Liberté Egalité Fraternité.

Il lui faudrait alors chercher, très profondément en elle-même et trouver une voie révolutionnaire, intelligente, pour sortir de nos pays, sans violences, menaces, esprits et actes vindicatifs prémédités, mais avec des regrets, des repentis, des excuses publiques et demandes de pardon audibles, sincères, appuyés par des actions vivantes, réelles, mutuellement gagnantes.

Et éventuellement, entamer d’autres approches sérieuses, équilibrées, acceptables.

Cela semble inimaginable avec une tête de file à la vie dissolue, frappée d’arrogance bien constatée et corrigée, nulle en prospective, entourée de nostalgiques aux esprits obtus d’arriérés, aux mains encore rouges du sang africain, qui nagent dans les profondeurs du mépris, du racisme, du féodalisme, de la force disproportionnelle, de la violence gratuite. Qui se présentent comme des plénipotentiaires en missions dites civilisatrices alors que ces indignes sont, ont toujours été, avec leurs pays, les responsables premiers de tous les crimes et maux enrageants sur notre continent !

Une tentative de repli pour concocter de nouvelles stratégies de conquête, de sabotage et de trahisons ne fera qu’exacerber les tensions qui iront très certainement crescendo !

Cet État politique, athée et affairiste sait pertinemment que les temps ont irrémédiablement changé !

Par entêtement, cécité et cupidité, il ne pensera, en aucune façon, à lâcher le fromage malien, moins encore, avec des prétextes fallacieux, le gâteau africain, son empire colonial déjà perdu.

Quitte à s’associer ou se cacher honteusement derrière des pays occidentaux, pires impérialistes, qui bavent déjà devant cette aubaine à saisir à n’importe quel prix.

Qu’ils le veuillent ou non, ces hyènes toujours affamées, qui se pourlèchent déjà les babines, doivent accepter pour de bon, certes à contre cœur, que plus rien ne sera comme avant en Afrique !

Toutes leurs panoplies de malfaisances sont découvertes et bruyamment mises à nu, dénoncées et désormais combattues : Stationnement de forces militaires de plus en plus étoffées pour la protection de leurs intérêts. Inopérant !

Association de Malfaiteurs, Commanditaires et Complices dans des crimes et coups tordus. Démoniaque !

Désinformation, Falsification, Gommage et Négation des origines négroïdes des Civilisations de l’Humanité. Destruction préméditée de l’Histoire profonde de nos pays. Rétrograde !

Violences et Atrocités planifiées, commises sur des populations vulnérables sur qui on travaille à imposer des modèles de sociétés perverses dissolues et corrompues. Inhumain !

Intimidations, Manigances, Menaces, Ruses, Roublardises. Pitoyable !

Introduction et aggravation de Déviances de toutes natures : lesbiennes, homo-bi-et-transsexuelles. Satanique !

Corruptions, Chantages, Achats de conscience. Paternalisme, Fausses Alliances et amitiés tronquées. Bas !

Intronisation de Sous-Préfets locaux et acolytes souvent bien écoutés dans leurs chancelleries quant à l’orientation du pillage de nos Etats. Traître-Workat !

Promesses mirobolantes. Manipulations diplomatiques, claniques avec Tapages médiatiques d’une Presse chauvine, bête, usant de fake news et âneries relayés et amplifiés par leurs suppôts grassement entretenus. Menteur !

Toujours au rendez-vous des Coups d’état perpétrés à répétition contre les Chefs d’Etats nationalistes récalcitrants et Éliminations physiques d’Intellectuels et autres personnalités, têtes fortes. Criminel !

L’Afrique Nouvelle n’a plus peur et n’a que faire de toutes ces simagrées, turpitudes et agitations françaises, européennes, occidentales ainsi que de ces Tentatives de mettre en mal les uns (SÉNÉGAL) contre les autres (MALI), par armées et populations interposées ; Ethnie contre Ethnie dans un même pays … Démoniaque !

Et pendant qu’on s’entredéchire, occupés à parler de futilités et s’amuser, ils accomplissent leurs sales besognes !

Plus personne n’est dupe : « les États n’ont que des intérêts » dixit l’homme d’un certain dix-huit juin !

Il ne nous reste, nous d’Afrique, que la Détermination, la Persévérance, la Recherche d’amis et alliés sûrs, probes, sincères et utiles, l’Unité dans l’action ainsi que le Courage d’extirper et dénoncer les États , Individus cagoulards et autres Marionnettes, tous Traîtres à la Nation africaine.

Et le Tunisien ABUL KHASIM CHABBI, héros de l’indépendance de son pays et de son peuple, avertissait :

« اذا شعب يوما أراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر

فلا بد لليل ان ينجلي فلا بد للقيد ان ينكسر »

« Quand un peuple décide, un jour, de vivre et de s’émanciper, irréversiblement,

Force est au Destin de l’agréer !

Oui ! Force à l’Obscurantisme sournois de s’effacer !

Oui ! Force aux chaînes humiliantes de se briser ! «

Ces pays dits des grandes révolutions et des Droits de l’homme devraient, par realpolitik et introspection, s’en convaincre pour avoir mené des combats épiques et asseoir leur présence au banquet des nations libres.

C’est au tour de l’Afrique de continuer, en toute persévérance et détermination, à mener ses combats. Ici et maintenant !Advienne que pourra !

Pays dit des Grandes Lumières et de la Haute Intelligence, aujourd’hui dans le désarroi et la perplexité, s’il lui restait encore une once de vergogne, la France ne devrait pas manquer de courage et risquer de se perdre dans les méandres de ces torrents irréversibles de désir de liberté, de clarté, d’indépendance , de développement toujours entravé, de justice et d’amitié vraie et sincère.

Fin des chapitres des louvoiements, entourloupes et fourberies !

Les nouvelles générations africaines, têtes bien faites, aux belles idées solidement en place, se battront contre vents et marées, contre les ennemis visibles et invisibles, d’ici et d’ailleurs. Elles refusent de continuer à vivre dans le mensonge, l’hypocrisie, les compromissions, l’indigence et les coups fourrés de politiciens pourris coachés par de pernicieux lobbyistes sataniques et criminels, violateurs, depuis toujours, des droits humains les plus élémentaires !

Tristes individus, crevez dans votre entêtement, le départ du train de l’Histoire est déjà acté, emportant la colombe blanche !

Que Le Tout Puissant continue d’accompagner, de bénir et de protéger le Mali, le Sénégal et tous ces peuples combattants courageux de l’Afrique et du Monde !

THIÈS, le 12 juin 2021

SERIGNE AMADOU CISSÉ NDIEGUENE