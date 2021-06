Locales 2022…le DG Gallo Ba sur le terrain pour remobiliser les troupes

La course pour le fauteuil de Maire préoccupe à plus d’un titre le Directeur Général Gallo Ba. Le temps d’un week-end, le responsable politique de Mbacké multiplie ses visites de proximité, ses visites de courtoisie et ses rencontres avec toutes les couches de la ville. Pour mieux faire comprendre le message relatif à une meilleure prise en compte des aspirations des populations, le DG Gallo Ba ne se ménage plus.

Ainsi, les femmes, les jeunes et les personnes âgées sont ses interlocuteurs à qui le discours uniquement axé sur le changement positif de Mbacké avec lui comme capitaine d’équipe capable de booster le développement de la commune de Mbacké.

Selon lui, depuis le premier magistrat de Mbacké jusqu’au magistère de feu Ibrahima Gueye, la ville de Mbacké a toujours occupé une place de choix du fait de sa position stratégique mais aussi de la qualité de son Maire qui bénéficiait aussi de l’estime et de la confiance des présidents d’alors. Mais force est de constater que Mbacké a perdu tout cette prestigieuse estime due à une mauvaise gestion .

Le DG Gallo Ba de promettre un accompagnement des femmes et des jeunes avec des financements pour assurer un développement des initiatives et la promotion du leadership mbackois composé en grande partie par sa jeunesse.

En attendant la mise sur pied de secteur dans tous les quartiers, le DG Gallo Ba compte aussi dérouler un vaste programme dans les quartiers afin de mieux faire comprendre le projet politique qui va travailler à l’émergence de Mbacké

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn