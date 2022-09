Aminata Touré contre l’amnistie de Karim Wade et Khalifa Sall

Aminata Touré n’est favorable à une amnistie pour Khalifa Sall et Karim Wade, comme l’a suggéré en conseil des ministres, Macky Sall. Notamment pour ce qui concernent le fils de l’ex Président Wade. « Karim Wade est condamné pour enrichissement illicite et il faut préciser qu’on amnistie des faits et non des personnes. Pour des faits extrêmement graves pour lesquels le droit a été dit, il faut dire qu’il s’agit d’un deal politique. Si cette loi passe à l’Assemblée je vais voter votre contre. Je me demande comment à 15 mois des élections présidentielles on peut soulever des affaires d’enrichissement illicite », affirme l’ancienne première ministre au micro de RFI.