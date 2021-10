Amour : les signes astrologiques qui ne doivent surtout pas se mettre ensemble

Beaucoup de personnes se réfèrent à l’astrologie quand il est question d’amour. Certains signes sont incompatibles et pourraient rencontrer de gros ennuis s’ils se mettaient en couple.

Connaître le signe astrologique d’une personne permet d’en apprendre plus sur son caractère. Si le coup de foudre existe, sachez que les astres ont leur mot à dire quand il est question d’amour. C’est ainsi que certains signes du zodiaque sont incompatibles.

Le Bélier et le Taureau pas faits pour s’entendre ?

Si certaines personnes ne croient pas à l’astrologie, beaucoup aiment bien s’y référer afin d’en savoir un peu plus sur leur vie amoureuse. Ainsi, il n’est pas rare de se questionner sur le signe astrologique de son/ sa partenaire. Cela permet d’en apprendre plus sur ses petites habitudes et sur son caractère. Malheureusement, certains signes sont incompatibles en matière d’amour et pourraient connaître un vrai désastre sentimental s’ils se mettaient ensemble.

C’est le cas du Bélier et du Taureau, qui sont deux animaux à cornes avec un fort caractère. Le Bélier sont compétitifs, têtus et ont une certaine obsession du pouvoir. Le Taureau est tout aussi buté et pourrait ainsi être très souvent en conflit avec un Bélier pour avoir le dernier mot. Si ces deux signes se mettaient ensemble, ils pourraient souvent se disputer. Néanmoins, le Bélier et le Taureau forment une alliance volcanique (au lit notamment), car ce premier, issu de l’élément feu, se marie parfaitement avec le natif Taureau issu de la terre.

En amour, une personne Balance ne trouvera pas chaussure à son pied avec un Capricorne. Celle-ci, sociable et sensible pourrait trouver le Capricorne froid et distant. Néanmoins, le Capricorne, qui a tendance à stresser pourrait tout de même réussir à trouver une certaine paix avec une/ un Balance.

Le Lion et Scorpion incompatibles ?

Le Lion et le Scorpion pourraient aussi avoir du mal à s’entendre et ne font pas un bon match en matière d’amour. Le Scorpion discret et authentique pourrait trouver le Lion superficiel, puisque ce dernier est soucieux de son image. Sans compter que ces deux signes astrologiques ont de forts caractères. Le Lion s’entendra plus avec un Bélier alors que le Scorpion ira mieux avec un Poisson et un Cancer.

Puis, le Gémeau et le Poisson ne sont pas faits pour être ensemble selon les astres. Le Gémeau déteste la sensibilité du Poisson et le trouve trop fragile. De son côté, le Poisson aura tendance à trouver le Gémeau froid. Ils auront ainsi beaucoup de mal à se compléter. Le Poisson doit aussi éviter la/le Vierge. En effet, ces deux signes astrologiques sont beaucoup trop sensibles.

En amour, un Sagittaire pourrait avoir du mal à s’entendre avec un Vierge. Le Sagittaire, sociable, adore rencontrer de nouvelles personnes alors que le signe Vierge est plus réservé. Les personnes nées entre le 22 novembre – 21 décembre sont rêveuses et ont des envies d’évasion au contraire du Vierge qui est terre à terre. Le Sagittaire n’est pas non plus compatible avec le Taureau, qui a besoin de confort et de tranquillité. Bien entendu, si votre moitié n’est pas compatible astrologiquement avec vous, ne le fuyez pas !