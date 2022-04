AND GUEUSSEUM attend la signature du Protocole d’accords par le Gouvernement

Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS)

SUTSAS-SUDTM-SAT Santé/D-CNTS Santé-SAT/CL

AND GUEUSSEUM

Communiqué de grève N°03

Malgré les menaces, intimidations et réquisitions localisées, sans oublier les manœuvres souterraines de certains Directeurs ou Chefs de services, les 72 heures de grève de l’ASAS AND GUEUSSEUM, couplées à la rétention de l’information sanitaire et le boycott des rencontres, a fini de mettre à terre le système sanitaire et sociale en entier, de la pyramide de la case de santé à l’hôpital de niveau 03 en passant par les postes et centres de santé.

Sans entrer dans les détails (nous sommes des grossistes) d’une grève avec un succès inédit, les populations très éprouvées sont en train de faire les frais d’un bras de fer Gouvernement/ AND GUEUSSEUM dont elles pourraient bien se passer si le Gouvernement avait fait preuve de pragmatisme et de réalisme avec AND GUEUSSEUM avec qui il a négocié des accords du 21 mai 2021 à nos jours sans signer le protocole.

Au demeurant les scores obtenus par AND GUEUSSEUM ont été amplifiés par l’adhésion à la lutte de quelques résidants médiatiques servant de caisse de résonance à AND GUEUSSEUM dans leur sport favori à savoir le plagiat de revendications, la triche et la démagogie dans leur argumentaire éculé. Mais le rouleau compresseur de l’ASAS ne laissera rien sur son passage avec ses vagues de ralliement de militants et de nouvelles adhésions de travailleurs.

Néanmoins, AND GUEUSSEUM salue le démarrage de la formation des Techniciens Supérieurs de Santé ce 31 mars 2022 tel que promis par Mme le DRH du MSAS afin de combler le gap de connaissances et de compétences passage obligé de leur reclassement dans le corps des Administrateurs de soins ou de services de santé conformément au décret naguère combattu par les nouveaux reconvertis.

AND GUEUSSEUM de se réjouir aussi du communiqué du Conseil des ministres du 30 mars 22 invitant au suivi des revendications des syndicats de la santé car AND GUEUSSEUM ayant terminé de négocier n’attend que des actes, rien que des actes dont la signature du Protocole d’accords par le Gouvernement et l’ouverture de négociations sérieuses sur le système de rémunération. En outre, l’ASAS félicite les militants pour le succès obtenu et les invite l’application rigoureuse du plan d’actions dont la tenue du sit-in national du jeudi 07 avril 2022 de 10h à 14h.

Enfin AND GUEUSSEUM exhorte à davantage de solidarité et d’engagement dans les quartiers généraux créés pour la circonstance de même que les Comités de lutte.

Par ailleurs AND GUEUSSEUM manifeste son soutien à la lutte des Travailleurs de la Poste à ceux du quotidien national le Soleil et au SYNPICS dans la défense des intérêts matériels et moraux des Travailleurs et la défense du service public postal et de la presse et manifeste sa solidarité aux travailleurs de DMEDIA mis en chômage technique.

Dakar, le 1er avril 2022

Le Directoire