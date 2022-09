And Gueusseum et l’ISTCTS décrètent trois (3) jours de grève générale

L’Intersyndicale des Travailleurs des Collectivités Territoriales du Sénégal (ISTCTS) et l’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS)/AND GUEUSSEUM se sont rencontrées pour échanger sur la situation des travailleurs des collectivités territoriales. Il en est ressorti une convergence de point de vue ayant abouti à la prise de décision historique, de mutualiser leurs forces pour lutter contre l’injustice sociale et exiger du gouvernement le respect des droits des travailleurs de la santé, des administratifs des collectivités territoriales ainsi que ceux des contractuels, en ce qui touche notamment les accords signés avec le gouvernement et les instructions données par le Chef de l’Etat pour revaloriser les salaires de l’administration publique sénégalaise.

Pour rappel :

la Loi 2011-08 du 30 mars 2011, relative au Statut Général des Fonctionnaires des Collectivités Territoriales, en son article 29, stipule que « toute revalorisation de rémunération des fonctionnaires de l’Etat, s’applique d’office aux fonctionnaires des collectivités territoriales ».

Le gouvernement de la République du Sénégal a signé des accords avec les secteurs de la Santé et de l’Education, en dates respectives, du 26 février 2022 pour les enseignants, et le 10 mai 2022 pour les agents de la santé et de l’action sociale.

la revalorisation du salaire des agents de l’administration , conformément aux instructions du Président de la République, suivant note du Ministère des Finances et du Budget, à travers sa direction de la Solde qui dit que « Ces mesures seront généralisées au profit de tous les autres corps de l’Administration (Magistrats, agents des hiérarchies A, B, C, D et E) dès le 3 août 2022 ».

Suite au non-respect de ces mesures au profit des travailleurs des collectivités territoriales, ce qui est une discrimination manifeste préjudiciable à ces vaillants travailleurs, des préavis de grève ont été communiqués (en dates du 3 août 2022 pour ASAS And Gueusseum, et 10 Août 2022 pour l’Intersyndicale des Travailleurs des Collectivités territoriales du Sénégal) et ont largement atteint leur durée légale d’un mois franc, en ce jour 19 septembre 2022. Aujourd’hui, les deux forces syndicales ont décidé d’unir leurs efforts pour décréter la première grève générale les 21, 22 et 23 septembre 2022 sur l’étendue du territoire national, tel que contenu dans leurs plans

d’actions. Cette grève sera renouvelable jusqu’à satisfaction.

Nous tenons d’ailleurs à informer l’opinion de la mauvaise volonté de la Direction Générale des Établissements publics de Santé, et des tutelles administratives et techniques que constituent les ministères en charge de la santé, des collectivités territoriales et du développement communautaire, et les tenons pour seuls responsables du réchauffement du climat social. Nous demandons donc à tous les camarades de se mobiliser et de se départir des combats par procuration parce qu’ils ont adhéré à un syndicat pour se défendre et non pour être défendus et d’engager les batailles locales à la suite des acquis d’envergure nationale obtenus de haute lutte.

Nous exigeons la réparation sans délai de cette injustice infligée à ces agents du service public local œuvrant à la satisfaction quotidienne des besoins des populations, car les travailleurs ont tous les mêmes droits et subissent tous les effets de la cherté de la vie.

Fait à Dakar le 19 septembre 2022

Pour AND GUEUSSEUM Pour L’ISTCTS

Mballo Dia THIAM

Sidya NDIAYE