Ansoumana Dione…23 ans au service des malades mentaux

Ansoumana DIONE, un modèle d’engagement citoyen au service des malades mentaux, une vraie fierté mondiale !

Sur cette photo, c’est Ansoumana DIONE. Un sénégalais qui fait la fierté de toute l’humanité, un important modèle d’engagement citoyen au service des malades mentaux. Durant 23 ans, il s’est sacrifié pour la réhabilitation de la dignité des hommes souffrant de maladie mentale.

Ici, au Sénégal, en Afrique ou ailleurs, personne ne s’est autant investi pour le respect des droits de l’une des franges les plus vulnérables de la population mondiale. Pourtant, il n’a jamais souffert de maladies mentales auxquelles nul n’est à l’abri, que l’on soit riche ou pauvre et aucune nation n’est épargnée. Son engagement est né de son frère atteint de troubles mentaux et c’est en 2000 qu’il porte ce combat.

Reçu par le Président Abdoulaye WADE, un 22 novembre 2002, au Palais de la République, Ansoumana DIONE l’a si bien convaincu et a pu obtenir la construction d’un centre d’encadrement et de traitement pour ses protégés, sur un terrain de quatre hectares, octroyé en 2001, par la Mairie de Kaolack, à son Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM).

Mais, avec l’arrivée au pouvoir du Président Macky SALL en l’an 2012, ladite structure dont les travaux de construction se sont vus achever cette même année, a été confisquée par les autorités sanitaires. Néanmoins, Ansoumana DIONE n’a jamais abandonné son combat, face à l’Etat du Sénégal.

C’est le 17 janvier 2023 que le Président Macky SALL lui accorda, lui aussi, une audience très solennelle au Palais de la République. Au cours de leur rencontre, le chef de l’Etat, sensible à sa noble cause, réhabilite Ansoumana DIONE dans tous ses droits, en bon républicain épris de paix, de justice et de démocratie. Certes, le Président de l’ASSAMM a fait preuve de patience et de persévérance.

Mais, aussi et surtout, il est également important de bien souligner l’acte de bravoure et de générosité, posé par le Président Macky SALL à l’endroit de ce citoyen. Après 23 ans de luttes pacifiques, Ansoumana DIONE dispose de moyens de travail, au service de l’humanité toute entière.

Mention spéciale au Président du Sénégal, son Excellence Macky SALL à qui revient l’honneur d’avoir su mesurer le degré d’engagement de ce compatriote, pour les malades mentaux. Il fallait surtout être un homme très humble et véridique, pour trancher en faveur d’une Association, au détriment de son Gouvernement.

Cet acte de noblesse du Président Macky SALL mérite d’être vulgarisé, pour servir d’exemple à tous les chefs d’Etat, aucun développement ne pouvant se faire sans une vraie justice sociale. Grâce à son appui, avec une subvention annuelle de 500 millions de francs CFA, Ansoumana DIONE va très bientôt entamer sa noble mission, après 23 longues années d’endurance.

Rufisque, le 09 avril 2023,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)