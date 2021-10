Ansoumana Dione : « Abdoulaye Diouf Sarr est devenu totalement fou. »

Abdoulaye DIOUF SARR est devenu totalement fou. C’est Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) qui le dit. Selon lui, le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, se croit être meilleur et plus intelligent que toute personne travaillant dans ce secteur clef et moteur du développement. En clair, souligne-t-il, cette folie de l’autorité sanitaire, met en danger la vie de nombreux citoyens sénégalais.