Ansoumana Dione alerte sur le danger qui plane sur la santé au Sénégal

Ansoumana DIONE, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)

Ansoumana DIONE lance une alerte rouge sur des émeutes de la Santé et de l’Action Sociale au Sénégal !

Où va donc le Sénégal, avec ces séries de grèves répétitives des syndicats de la Santé et de l’Action Sociale, tout de même, légitimes, vu la noblesse de leurs revendications ? La question est d’Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) qui avertit le chef de l’Etat Macky SALL sur les risques réels pour notre pays, à propos d’émeutes populaires très imminentes, de la Santé et de l’Action Sociale.

Après 72 heures de grèves déjà insupportables chez les citoyens, ce mercredi 02 au vendredi 04 novembre 2022, les syndicats de la Santé et de l’Action Sociale, très remontés contre les autorités gouvernementales, vont encore durcir le ton. Cette fois-ci, c’est 96 heures de grèves, annoncées par les syndicats du secteur de la Santé et de l’Action Sociale, à compter de ce mardi 08 au vendredi 11 novembre 2022. Comment de telles grèves peuvent-elles se succéder, sans solutions ?

Pour éviter de nombreux drames pouvant découler de ces grèves aux lourdes conséquences pour la stabilité du Sénégal, dans un riche contexte de découverte de ressources naturelles, Ansoumana DIONE, Président de l’ASSAMM, interpelle le chef de l’Etat Macky SALL pour une rencontre avec l’ensemble des acteurs de la Santé et de l’Action Sociale dont les syndicats et les associations. Le secteur est en agonie à cause de certains facteurs, d’où l’urgence de ces concertations.

Rufisque, le 05 novembre 2022,

