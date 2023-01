Ansoumana Dione annonce une candidature de rupture en 2024

Ansoumana DIONE, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)

Présidentielle de 2024 : Ansoumana DIONE et sa longue marche vers le Palais, pour bâtir le citoyen

Depuis 2000, année de création de cette Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) qu’il dirige avec tant de courage et d’abnégation, Ansoumana DIONE est en route vers le Palais de la République avec, en bandoulière, son ambition de bâtir le citoyen, pour le développement harmonieux du Sénégal. En 2024, il compte arriver à sa destination, avec une candidature dite de rupture, à cette élection présidentielle et devenir ainsi le tout premier citoyen à accéder à la Magistrature suprême.

Ansoumana DIONE, 5e Président de la République du Sénégal, succédant démocratiquement au Président Macky SALL, sera une grande source de motivation et d’espoir pour les jeunes sénégalais et africains. Après plus de deux décennies, au service de cette couche extrêmement vulnérable, jusqu’ici, exclue dans toutes les politiques de développement, ce fervent défenseur des droits des malades mentaux, qui ne s’intéresse qu’au bien-être des individus, est incontestablement l’homme qu’il faut pour gouverner le Sénégal, en 2024.

Depuis l’annonce de sa candidature à cette élection présidentielle, nombreuses sont les personnalités de valeurs ayant accepté de travailler à ses côtés, autour de son Programme, visant à bâtir le citoyen, en vue de sortir le Sénégal de sa situation actuelle. Depuis 1960, notre pays est gouverné par une classe politique qui n’a fait que s’enrichir sur le dos des citoyens. L’heure est venue pour ce peuple longtemps abusé, de choisir en son sein, un homme capable de se sacrifier pour le bonheur de son prochain et c’est : Ansoumana DIONE.

Rufisque, le 15 janvier 2023,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), Leader de « Jammu Askan wi », le Serviteur du peuple, candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2024