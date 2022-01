Ansoumana Dione : « Macky a été trahi par la plupart de ses Ministres »

Après le Professeur Awa Marie Coll SECK et Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, qui se sont tous opposés à la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux, l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), nourrit beaucoup d’espoir avec le prochain gouvernement. En fait, le Président Macky SALL a été abusé et trahi par la plupart de ses Ministres ou Directeurs Généraux qui n’ont fait que s’enrichir au détriment des populations.

Qui sera le prochain Ministre de la Santé et de l’Action Sociale ? En tout cas, il aura intérêt à collaborer, très rapidement, avec l’ASSAMM, pour relever les énormes défis auxquels notre pays demeure et reste confronté, en matière de santé mentale, en particulier. En vérité, notre système sanitaire est surtout malade à cause de personnes, très malintentionnées, prenant en otage les ministres, pour des avantages. La santé des citoyens ou leur bien-être ne les intéresse guère.

C’est pourquoi, nous invitons le Président Macky SALL à bien vouloir apporter des changements au niveau des Directions, au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. Ainsi, le Docteur Marie Khémesse NGOM NDIAYE et le Docteur Arame TOP SENE, Directrice Générale de la Santé et de l’Action Sociale, ainsi que le Docteur Babacar GUEYE, Directeur de la Lutte contre la Maladie, doivent être démis de leur fonction, car étant un danger pour notre système de santé.

Rufisque, le 27 janvier 2022,