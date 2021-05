Antoine Diome alerte (encore) sur les menaces djihadistes…au Sénégal

Le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome a encore sonné l’alerte. Il a rappelé jeudi que « le Sénégal n’est pas totalement à l’abri de la menace djihadiste », lors de la cérémonie de clôture du programme de coopération pour la sécurité intérieure avec l’Union européenne.

« Dans un contexte mondial, régional et sous-régional marqué par la prégnance de menaces aux contours diffus, la garantie et la prise en charge correcte de la sécurité sont devenues un défi majeur auquel tous les Etats y compris le Sénégal doivent faire face quotidiennement. Autant de fléaux qui sévissent dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest et face auxquels notre pays n’est pas totalement à l’abri », a soutenu le ministre de l’Intérieur dont les propos sont rapportés par nos confrères de Pressafrik.

Conscient de tous ces enjeux, souligne le premier flic, le Sénégal a consenti « des efforts considérables pour une prise en charge correcte de la sécurité intérieure, notamment, par un meilleur maillage du territoire, le renforcement des moyens d’action des forces de défense et de sécurité et de renforcement de la coopération avec les Etats et les partenaires techniques et financiers », rajoute-t-il.

« Il est évident qu’aucun Etat, à lui seul, ne peut faire face à des menaces qualifiées de transnationales, qui, par essence, transcendant les frontières étatiques », a signalé le ministre de l’Intérieur.