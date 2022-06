Appel à manifester : Zahra Iyane Thiam s’en prend aux leaders de Yewwi

Le préfet de Dakar a interdit le rassemblement de la coalition Yewwi Askan Wi, prévu ce vendredi 17 juin à la Place de la Nation. Malgré cette interdiction, les leaders de ladite coalition comptent manifester. Ce que déplore la ministre de la microfinance Zahra Iyane Thiam. La responsable de la mouvance présidentielle de Sicap Liberté a dénoncé « l’attitude irresponsable des leaders de Yewwi Askan Wi » qui, pour elle, cherchent à installer le chaos dans le pays.

« Je déplore l’attitude irresponsable de Yewwi et ça c’est le moindre mal que l’on puisse dire. Ce qui est plus grave, c’est que Yewwi Askan Wi veuille faire croire à l’opinion que c’est BBY qui veut faire installer le pays dans le chaos, ou que c’est BBY qui est l’artisan de la violence encore c’est BBY qui est à l’origine de leur faute. C’est ce que je déplore. Que ces leaders nous montrent clairement où exactement et quand exactement la coalition BBY a appelé à la révolte, à la violence. Au contraire, ce sont ces mêmes leaders de Yewwi Askan Wi qui incitent leurs militants à la révolution », a regretté Zahra Iyane Thiam.

Par ailleurs, la responsable politique reste « convaincue » que le Sénégal est un pays de droit et de loi. Et face à une telle situation, force doit rester à la loi. « Yewwi Askan Wi demande à la population de descendre dans la rue à quelle fin ? Les lapsus de cette coalition sont révélateurs. Ce que nous tirons des propos de leaders de cette coalition, c’est que ce sont des voleurs qui crient au voleur. Et face à cette situation nous, membres de la coalition BBY, restons droits dans nos bottes. Parce que nous considérons que ce pays nous appartient tous. Et l’action politique est loin d’être une affaire de violence ».

« C’est une contradiction d’idée et de programme et de laisser librement les populations faire leurs choix. Dire qu’ils vont tenir par force leur rassemblement c’est penser que le Sénégal est un pays sans loi. Je pense que dans ce pays nous avons des institutions fortes. Nous avons des textes et règlements qui encadrent le bon fonctionnement du pays. En bon républicains, nous devons nous conformer aux textes et règlements qui régissent le fonctionnement du pays. Et en tout état de cause, force doit toujours rester à la loi », a mis en garde Zahra Iyane Thiam dont les propos sont rapportés par nos confrères de Pressafrik.