APR France et le neddoko banditisme de fin de règne

Ndoumbélane serait-il un pays maudit ? il y a lieu de se poser la question quand on a cheminé un seul jour dans ce panier de crabe qui sert de réceptacle au parti APR et aux aperistes de France et de Navarre. Il faut croire que le Président Macky SALL aime son clan qui a fini de germer en groupuscule de « mbimi » qui font la pluie et le beau temps. Il est certain que les DSE-APR ne fonctionnent bien presque nulle part mais ce qui se passe en France est d’une infection et d’une gravité sans commune mesure.

Le Président Macky SALL disais-je il y’a quelques jours est le meilleur Président du Sénégal en termes de réalisations pour notre pays depuis que le Sénégal indépendant existe mais il est de loin celui qui se sera fait accaparer par les lobbies foutankes au point que même les militants APR qui se battent depuis toujours doivent ravaler leurs éternelles déconvenues. Si vous ne comprenez pas ou ne parlez pas peul avec cette DSE-APR sous DAFF et autres AGNE, soyez sûr d’être un ennemi désigné et gardez-vous surtout d’essayer de répondre à leur invitation à la rencontre du Président même quand ils vous convoquent officiellement dans les groupes whatsapp qui servent officiellement d’espace aux coordinations.

Il y’a longtemps que j’ai cessé de servir de faire valoir à ces needoko bandits qui se pavanent en parfait ignares de toujours et surtout des temps modernes, bombant le torse et cherchant vaille que vaille à profiter de la traite des audiences dont ils sont les seuls à tenir les plannings.

Ma résolution de toujours est de ne jamais me déplacer pour rencontrer qui que ce soit sans avoir de rendez-vous. Je suis heureux donc de n’avoir pas participé à cette farce récurrente consistant à recevoir les militants APR déçus et frustrés pour leur servir quelques sucettes à coup de sous et de promesses. N’importe quelle personne avertie un tant soit peu, peut comprendre que le Sabar est désormais fini et que nous attellerons désormais à faire comprendre à ce merveilleux Président, abusé par tout le monde que le Sabar se termine et que la France et la diaspora de manière générale ne le servira plus.

Il n’est même pas exclu qu’il gagne les législatives par la dynamique des forces partisanes de BBY bien contrôlées par les neddoko bandits, cela tenant du simple fait que beaucoup de sénégalais de France n’ont pas été audibles à mon appel à une organisation citoyenne organisée pour faire face aux législatives. De ce simple fait les députés de la diaspora seront encore des politiciens inconnus de YAW-Wallu ou de BBY.

La vérité est que très peu de coalitions ont investi de sénégalais de la diaspora à part YAW-Wallu et BBY, et cette fois encore, ça tournera entre des choix de candidats ni représentatifs ni légitimes. Le seul espoir réside dans le fait que 2014 n’est pas loin et que le arwatam finissant permettra de dissoudre l’assemblée nationale et de tout refaire dans les règles de l’art. Il n’y a donc pas à se morfondre d’être rejeté par les forces de cette sale DSE de l’APR. Ce méli-mélo de bras cassés à même réussi par on ne sait quel artifice à faire de Monsieur l’ambassadeur le valet de leurs desiderata politicien au point qu’un brillant ancien enfant de troupe soit devenu méconnaissable et complètement à la merci de la mafia politicienne des neddoko bandits.

Il n’y a pas de dégoût à accepter la vérité car je dis ces choses de l’intérieur. Je défie APR et BBY depuis les élections locales et je suis le premier à reconnaître la performance du Président mais je veux aussi et surtout qu’on mette le focus sur ces ratés autour des hommes et des femmes à qui il fait confiance un peu partout et qui s’avèrent si promptes d’accélérer la fin du règne. Ils sont nombreux les militants qui disent que le Président Macky SALL est bon mais qu’il est mal entouré.

L’heure est venu pour eux de se souvenir que le Président s’entoure seul de qui il veut. Lui seul en a les prérogatives et il nomme qui il veut au poste qu’il veut. Donc le mal entouré s’est entouré de nullards qu’il a lui-même choisi. Ce qu’il faut quand même bien se dire c’est que les hauteurs de la station de Président de la République dans nos pays s’accompagnent aussi de laudateurs et menteurs de toutes sortes qui peuvent biaiser les choses au point de vous mettre en situation de distance coupable par rapport aux choses et aux personnes.

Macky est fini et pour les bons résultats obtenus nous l’accompagnerons à son Fatick natal pour le sortir définitivement des griffes de ses geôliers qui l’ont définitivement enfermé dans une prison dorée ou les lambris ne laissent guère de place à la lucidité. Les bandits ont la côte et le secret des ficelles qu’ils tirent.

Et le Président, flanqué de son ambassadeur asservi en militant docile par les neddoko bandits vient de finir sa note de pré campagne dans une France de senef désormais hostiles et énervés. Il ya longtemps que BBY ne gagne plus par le fait des militants, il restait juste une masse critique de citoyens convaincus que ce Président méritait encore d’être accompagné. Désormais la messe est dite et nous activerons tous les leviers humainement possibles pour définitivement mettre fin à la traite.

APR, ou BBY ne méritent plus l’once d’un seul petit geste de soutien retardant la descente définitive vers Fatick. Qu’il y retourne donc est la seule issue du boss pour sortir de cette prison dorée sous surveillance foutanke. La République à présent mérite mieux que ces bandes de trafiquants politiciens de l’APR France dont infos15.com informe qu’ils monnayent les accès au Président au prix de promotions canapés pour nos pauvres femmes du parti. Il est clair que ma reine de femme, coordinatrice engagée de la section APR Ouest France n’est pas âme à se laisser toiser par des minus au libido détraqué.

En retour sa section APR bien entendue n’aura rien obtenu comme soutien depuis qu’elle a décidé avec ma bénédiction et mon appui de mettre en place cette antenne d’APR dans l’Ouest. Elle a répondu à sa convocation pour une audience avec le Roi, elle a quitté les lieux à 7h ce matin fatiguée et très courroucée, abandonnée à elle-même et surtout interdite d’audience. Nul doute que cette fois si elle sera plus réceptive quand je lui dirai « Macky c’est fini , il faut tourner la page et DÉFINITIVEMENT ». La gangrène est profonde et bien entamée Il s’agira maintenant d’amorcer une nouvelle lutte celle qui consiste à s’assurer que tout cela s’arrêtera d’une manière ou d’une autre en 2024.

Pape SARR

Duc de Diapal