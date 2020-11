Après 2 ans et demi de prison…Wesley Snipes sort et

De retour à une vie normale après sa sortie de prison, l’acteur et producteur de cinéma américain Wesley Snipes, revient sur son séjour derrière les barreaux.

Dans une interview accordée à un média britannique, Wesley Snipes s’est confié sur son incarcération et sa nouvelle vie. Il avait été emprisonné pour fraude fiscale.

Il a expliqué d’après le récit du media, avoir appris “la valeur du temps, et comment nous le gaspillons souvent”. “Je comprends tellement plus. Et si deux ans et demi de ma vie étaient de la méditation et de l’isolement dans ce camp sur les 100 ans que je compte vivre, c’est une bonne affaire“, assure-t-il au média britannique.

Poursuivant son entrevue, le célèbre acteur a démenti d’autres allégations à son sujet. Certains compères racontaient en effet que Wesley Snipes se voulait insupportable sur les plateaux de tournage, et qu’il aurait même tenté d’étrangler David Goyer, le réalisateur de Blade.

” Laissez-moi vous dire une chose. Si j’avais essayé d’étrangler David S. Goyer, vous ne me parleriez pas en ce moment. Un homme noir musclé étranglant un réalisateur serait encore en prison, je vous le garantis.

Wesley Snipes ne s’est pas arrêté en si bon chemin, face aux accusations d’un acteur “dont il se souvient à peine” :

C’est ce genre de micro-agressions, de défis auxquels nous les Afro-américains devons faire face aux Etats-Unis. La présomption qu’un Blanc peut faire une déclaration et que cette déclaration soit statuée comme vraie ! Pourquoi les gens devraient croire que sa version est vraie ? Parce qu’ils sont prédisposés à croire que l’homme noir est toujours le problème.

Présentement, Wesley Snipes joue dans la suite du film « un prince à New York » avec Eddie Murphy, qui devrait sortir aux alentours des fêtes de fin d’année.