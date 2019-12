Dakar dem dikk : Le Directeur général Me Moussa Diop accusé de gestion nébuleuse

Le Directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD), Me Moussa Diop est au-devant de la scène. Il est indexé par l’Intersyndicale des travailleurs de DDD qui l’accuse de gestion nébuleuse. Pis, cette même intersyndicale dénonce la politisation de la société par Me Moussa Diop à des fins personnelles. Responsable politique, Me Moussa Diop qui dispute le leadership dans le département de Podor à d’autres responsables locaux, membres de la mouvance présidentielle, serait sur le point de créer une ligne de transport de DDD sur la ligne Podor – Richard-Toll. Ce qu’il dénonce avec véhémence.

Quoiqu’il en soit, l’Intersyndicale des travailleurs de DDD constituée de l’UDS3D, de SDT3D et du SUT3D, réclame auprès des autorités l’audit financier et social de la société.

« Nous invitons l’OFNAC à envoyer une mission d’audit financier de l’entreprise Dakar Dem Dikk », lancent les travailleurs. Plus précis dans leurs accusations, ils stipulent que Me Moussa Diop est sur le point de lancer un nouveau programme de transport communément appelé « Ya Ngarta » qui ralliera les villes de Podor et Richard-Toll. Evidemment, Me Moussa Diop dément de telles accusations menées contre sa personne. Il n’y a cependant pas de fumée sans feu. Ce n’est pas la première fois que Me Moussa Diop est accusé de gestion nébuleuse et de clientéliste au sein de DDD. L’homme s’était également mis au-devant de la scène au lendemain de l’élection présidentielle, lorsqu’il avait suggéré au Chef de l’Etat, Macky Sall, au vu des résultats qu’il avait obtenus à Touba, de démolir l’autoroute Illa Touba et de construire une autre, Ila Podor. Une sortie maladroite qui avait suscité l’indignation auprès des Sénégalais, car qualifiée d’ethniciste et visant à déstabiliser la cohésion nationale, et religieuse dans ce pays.

Depuis quelques mois, à DDD, les travailleurs tardent à percevoir leurs salaires durant le mois. Me Moussa Diop est accusé d’être responsable de la situation. Tant, sa gestion à DDD est qualifiée de catastrophique.

