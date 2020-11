Après s’être mariée 10 fois, elle cherche encore l’homme de sa vie

Une femme des États-Unis identifiée comme Cassey a été mariée 10 fois et elle se dit déterminée à trouver l’homme de sa vie.

Elle a ajouté qu’elle ne se souciait pas du nombre d’unions nécessaires pour y parvenir. Cassey, qui a participé à une émission de discussion, avec Dr Phil, a déclaré que sa plus longue durée de mariage avait fait huit ans, tandis que la plus courte était de six mois.

La femme de 56 ans qui met fin à la relation avec son 10ème époux a avancé qu’elle quittait généralement son mariage lorsqu’elle n’en pouvait plus.

Elle a déclaré : «quand je suis dans une union et que je ne peux plus le supporter, je suis généralement la première à dire:« C’est tout; nous allons divorcer et je démissionne. »

La femme, dont le premier mariage s’est terminé mutuellement après huit ans, a déclaré qu’elle était arrivée au point de rire ou de pleurer à propos de sa situation. Selon Cassey, sa deuxième union s’est terminé par un divorce lorsque son mari a cessé de lui dire qu’il l’aimait.

Elle a dit qu’il répondrait simplement par «Idem» chaque fois qu’elle le lui disait. La femme n’est pas entrée dans les détails sur les maris des numéros allant de trois à dix. Elle a aussi mentionné qu’elle avait épousé tous les types d’hommes : de rockeur à un prédicateur, à son amoureux du lycée, mais n’a jamais trouvé l’amour de sa vie.

Cassey a dit à Dr Phil qu’elle allait probablement rompre avec son époux actuel, qui la traitait de «maniaque du contrôle».

Malgré toutes les déceptions de sa vie amoureuse, Cassey a déclaré qu’elle ne baisserait pas les bras de sitôt, ajoutant : «je ne me soucie pas du nombre de mariages que cela prend; Je continuerai d’essayer jusqu’à ce que je trouve celui qui peut m’aimer“.

“Vous n’aurez jamais une relation saine tant que vous continuerez à nouer des relations toxiques », a déclaré Dr Phil à Cassey.